Torna il premio alla vetrina più bella Il concorso della "vetrina più bella" torna a Pesaro per il Natale della Capitale italiana della cultura. L'assessora Frenquellucci promuove l'iniziativa per creare un'atmosfera festosa, valorizzare la creatività dei commercianti e coinvolgere la comunità. Le attività commerciali e artigianali possono partecipare gratuitamente entro l'8 dicembre 2024, con premi in palio per le prime tre vetrine classificate.