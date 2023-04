Torna il Premio ‘Circolo della stampa’ Ecco chi sono i quattro vincitori di quest’anno

Mercoledì 12 aprile, alle ore 17.30, l’Auditorium di Palazzo Montani Antaldi, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, ospiterà la cerimonia di

consegna del Premio Circolo della StampaPesaro 2023.

Dal 1964 ad oggi hanno ricevuto il riconoscimento i “pesaresi” (della provincia, di nascita o d’adozione), che hanno conseguito particolari meriti in ambito sociale, culturale, imprenditoriale e sportivo. I destinatari del Premio 2023 sono: Alice Acciarri (General Manager eBay Italia): per il brillante ruolo internazionale ricoperto, espressione di alta professionalità e di modernità, nel 2021 la rivista Forbes l’ha inserita fra i 100 Top Manager in Italia. Viola Ceppetelli (restauratrice ai Musei Vaticani): per la sua opera di alta tecnica che ci consente di mantenere viva la coscienza de passato. E’ originaria di Fano. Lavora all’ interno del laboratorio Restauro Arazzi e Tessuti che garantisce il restauro e la manutenzione di tutte le opere tessili custodite nei Musei Vaticani.

Alberta Ferretti (stilista e imprenditrice): per la capacità di avere sempre saputo raccontare con le sue creazioni inconfondibili, la creatività e l’ eccellenza del Made in Italy nel mondo. E’ nata a Gradara. Le sue creazioni sono indossate sui red carpet più prestigiosi del mondo da personalità della moda, del cinema e della musica. Gianni Tangucci (Direttore artistico): per la sua lunga e splendida attività ai vertici delle massime istituzioni artistiche e culturali. E’ stato direttore artistico dei più importanti teatri italiani: Regio di Parma, Comunale di Bologna, Opera di Roma, Maggio Musicale Fiorentino, San Carlo di Napoli, Fondazione Pergolesi Spontini, Arena di Verona.