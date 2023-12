Torna il presepe di San Marco

Da un lato la passione di don Marco e dall’altro lo stupore del vescovo Andrea, che non era ancora mai sceso nelle settecentesche cantine di Palazzo Fabbri ad ammirare lo spettacolo del "Presepe di San Marco". Si è rinnovato ieri mattina il rito della benedizione natalizia di quell’opera d’arte e di fede, unica nel suo genere per dimensioni, fattura e contenuto. La storia della salvezza, narrata per diorami, dal cappellano dell’Ospedale che da 23 anni dona alla città un bene prezioso e sottovalutato nonostante faccia registrare 15mila visite l’anno. "E’ una meraviglia - ha commentato il vescovo Andreozzi -. C’è l’abbraccio di tutta la storia biblica e quindi l’intuizione, che sempre c’è nella Chiesa, di creare la Bibbia dei poveri: cioè trasmettere il contenuto delle scritture attraverso l’arte. Vi leggo l’invito a tornare alla Bibbia, per accogliere il messaggio di Dio".

Un invito che don Marco Polverari rinnova ogni anno nei 350 metri quadri di superficie, un percorso lineare di oltre 80 metri in cui trovano spazio 60 scene già realizzate e altre 10 in allestimento. "I nuovi ’innesti’ sono - spiega don Marco - nella Natività la scena intorno al mulino e nel diorama di piazza San Pietro l’allestimento di una celebrazione". C’è una scrupolosa cura dei dettagli, espressa in uno stile unitario palestinese, con strutture in legno, rivestite di polistirolo e scagliola, accuratamente lavorata. All’interno oltre 200 statuine in movimento di cui 70 pezzi unici, realizzate da una ditta specializzata, che don Marco ha sempre acquistato di tasca sua perché le offerte sostengono si e no i costi della luce.

Il presepe è aperto da Natale all’Epifania (9.30-12 e 15-19), tutte le domeniche fino a Pasqua dalle 16 alle 19. Per appuntamento 360861506

Tiziana Petrelli