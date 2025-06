Torna il Santa Marta festival. La cucina con quel sapore in più

Si chiama Santa Marta festival ed è qualcosa di più di una rassegna enogastronomica, culturale e di spettacolo: è un morso, un sorso o se si vuole uno scorcio luminoso di solidarietà che include l’inclusione, ovvero la collaborazione tra i ragazzi e le ragazze diversamente abili e quelli normodotati, insieme al servizio di chi vuole mangiare buoni piatti nelle fresche serate all’istituto Santa Marta, piuttosto che partecipare a incontri culturali o a eventi musicali. L’iniziativa è stata presentata proprio all’alberghiero, il cui preside Roberto Franca ne scandisce tempi e modi: "Il 30 giugno alle 19 c’è la festa di inaugurazione a cui tutta la città è invitata a partecipare. Grazie al contributo di Coldiretti Pesaro e Urbino, verranno offerte salsicce e altri prodotti biologici di qualità del nostro territorio e inoltre – sottolinea – ci sarà la festa del Centro italiano di solidarietà, Ceis".

Quindi, il festival: "Da martedì 1 luglio a domenica 27 luglio – dice il preside – tutte le sere tranne il lunedì avremo eventi, intrattenimenti musicali e culturali, convegni. Siamo alla terza edizione e il principio ispiratore è lo stesso di tre anni fa, cambiano solo le modalità: dare una prospettiva di lavoro a giovani con e senza disabilità, facendo emergere la professionalità e le competenze che gli studenti hanno acquisito negli anni di permanenza nella nostra scuola".

Una finalità centrale per Banca di Pesaro che ha sponsorizzato l’iniziativa condividendone i principi: "Per una Banca della gente e tra la gente – il pensiero comune espresso dal presidente della Bcc Pesaro Massimo Tonucci e dal direttore Paolo Benedetti – valorizzare le diversità e i talenti di ragazze e ragazzi è un compito primario e questo evento è stato da subito nei nostri pensieri ed è rientrato in pieno nelle nostre finalità: che sono anche quelle di aiutare le persone a crescere, specie quelle che hanno bisogno e che vorremmo si realizzassero nella vita come gli altri. Importantissimo in questo senso – conclude il presidente – il collegamento tra il mondo della scuola e quello del lavoro".

Il preside Franca ha anche ringraziato "il Comune di Pesaro e in particolare l’ex sindaco Matteo Ricci, l’attuale primo cittadino Andrea Biancani e il consigliere Michele Gambini per aver proposto di riqualificare l’area esterna del Santa Marta in modo che sia fruibile alle giovani generazioni. Il Santa Marta, nonostante il bosco e l’area verde, ha concesso l’area per il parcheggio gratuito degli scooter, che si aggiunge – sottolinea – al parcheggio per turisti e residenti che necessitano di usare l’auto".

Il festival dunque: "Serate a tema – ha concluso Franca – musica, intrattenimento, ma anche convegni (10 luglio) e momenti culturali con libri e poesia e molto altro, tutto realizzato grazie a sponsor preziosi come Banca di Pesaro molto vicina alle nostre finalità, Emmedì di Domenico Montagna, un grande imprenditore, Coldiretti, e poi ringrazio Auser, Provincia con il presidente Giuseppe Paolini per la disponibilità degli spazi in un momento in cui la scuola è chiusa".

Davide Eusebi