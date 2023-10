Torna in consiglio la variante per il monastero dei frati trappisti

Torna in consiglio comunale la controversa variante al Prg per l’insediamento, contestato dagli ambientalisti, del monastero dei frati Trappisti sulle colline di Prelato-Monte Giove. La delibera è all’ordine del giorno del consiglio comunale di mercoledì 18 ottobre. La variante era stata rinviata nell’ultimo consiglio comunale di settembre su richiesta del sindaco Massimo Seri di fronte al rischio che non ci fossero i voti sufficienti per la sua approvazione.