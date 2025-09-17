Torna Incanto Film Festival, tanti corti per guardare lontano

Presentata la III edizione del festival di cortometraggi Incanto Film Festival che è nato a Pesaro dall’idea e da un sogno degli amici Matteo Damiani, Stefano Malchiodi e Rebecca Cervato, ed è quello di raccontare e veicolare il cinema del futuro, che torna a Pesaro dal 2 al 5 ottobre. Tra le location dell’evento il Cinema Solaris per gli appuntamenti del giovedì 2 ottobre e il Teatro Sperimentale per la programmazione da venerdì 3 ottobre a domenica 5 ottobre.

"Il festival nasce principalmente per il pubblico – afferma Rebecca Cervato, organizzatrice e fondatrice del festival –. È ancora aperta l’adesione alla giuria popolare che decreterà il miglior corto del pubblico. Con il sostegno del MiC e Siae, nell’ambito del programma Per Chi Crea, all’interno dell’edizione di quest’anno un’importante novità: Incanto Next Generation. Saranno infatti proiettate 6 opere prime di registi italiani emergenti Under 35 raccontate al pubblico direttamente dai loro autori: Edgardo Pistone, Francesco Gheghi, Carolina Pavone, Andree Lucini, Maria Jimenez Cavallo e Gianluca Santoni. A seguire tavole rotonde, masterclass e laboratori didattici. Anche l’associazione Percorso Donna avrà una giuria all’interno del Festival, che premierà il miglior corto scelto da chi ogni giorno lotta contro la violenza di genere. Incanto, collaborerà con il Liceo Mengaroni: gli studenti parteciperanno a incontri, masterclass e proiezioni, avvicinandosi alle professioni del cinema, dalla regia alla scrittura per immagini".

"A Incanto – ha precisato il direttore artistico, Matteo Damiani – anche una tavola rotonda sullo stato del cinema marchigiano, in compagnia del presidente di Fondazione Marche Cultura Andrea Agostini, sceneggiatori e professionisti del settore. La terza edizione prevede oltre 30 registi di cortometraggi in concorso nelle 3 diverse categorie, alcuni corti importanti fuori concorso come "Punti nascosti", progetto che tratta della violenza economica sulle donne, di Beatrice Baldacci, in collaborazione con Telefono Rosa Piemonte e Caritas Italiana e Al buio di Stefano Malchiodi. Tra gli ospiti attesi l’attrice Barbara Ronchi, il regista e sceneggiatore Piero Messina, l’attrice Valentina Bellè, presidentessa della giuria Bande à part, Francesco Bianconi, cantautore, scrittore e compositore italiano, frontman dei Baustelle e l’attrice Tess Masazza, a Incanto con “Mamma“, il cortometraggio di Matteo Martinez che la vede protagonista".

Luigi Diotalevi