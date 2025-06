Torna la "1/2 notte bianca". Saranno tre giorni di festa. E tutti per i bambini

Giochi, musica, sport, laboratori e spettacoli. Tutto questo è la 1/2 notte bianca dei bambini che quest’anno viene anticipata all’ultimo weekend di giugno ed amplia il suo programma su tre giorni, da venerdì 27 a domenica 29 giugno. Tante le novità anche tra gli eventi di questa quindicesima edizione, tra cui il ritorno di un’area dedicata allo sport, la presenza dei personaggi di The Voice Kids, talent show di Rai1 e spettacoli di falconeria. Una manifestazione diffusa che si tiene tra le vie e gli spazi del centro storico, come spiega il vicesindaco Daniele Vimini: "Ogni luogo del centro sarà occupato dalla festa – dice – per ampliarsi fino a via Don Minzoni e ai giardini Craxi, che accoglieranno il ritorno dell’area sport. Una manifestazione, organizzata in collaborazione con Apa Hotels e Pesaro Village, che vede la stragrande maggioranza di iniziative gratuite". Il vicesindaco aggiunge: "Insieme agli albergatori abbiamo deciso di riportare la manifestazione a tre giorni e di posizionarla nell’ultimo weekend di giugno. Un momento ottimale per puntare a un pubblico che, conoscendo Pesaro come località di mare o dopo averla scoperta nell’anno della Capitale, vuole arrivare qui per vivere un weekend di vacanza con la famiglia".

Su questo si sofferma proprio Marco Filippetti, presidente Apa Hotels: "Avevamo addirittura proposto di allungare la manifestazione ad una settimana – dice – perché pensiamo che questo sia un evento molto valido per attrarre a Pesaro un turismo fatto di famiglie con bambini. Importante per noi differenziarci dalle altre città e dalle altre proposte della Romagna". Vanessa Gasparini, consigliera Apa Hotels, aggiunge: "Pesaro è una chicca con un appeal potenzialmente internazionale. Dobbiamo comunicarla di più". A presentare il programma delle tre serate è Paolo Pagnini, di Pesaro Village: sabato 28, alle 21, in piazza del popolo ci sarà Simone Grande, 13enne, vincitore della seconda edizione di The Voice Kids. Venerdì invece, sempre alle 21, sarà presente Mia Arnone, 9 anni, finalista di The Voice kids 2022 e Francesca Pagnini, 11 anni, nuova promessa canora del panorama pesarese. Domenica 29, alle 19, saliranno sul palco di piazza del Popolo i "Nameless 71 Boy Band", poi, alle 21.30, il "Magic Mixer Show" del Mago Andrew. Per la 1/2 Notte Bianca dei Bambini arriveranno in piazza anche i falconieri, per ammaliare tutti con le evoluzioni dei loro spettacolari esemplari di rapaci. Via Don Minzoni sarà l’area dedicata allo sport mentre i luoghi della cultura della città proporranno diverse iniziative su misura per famiglie e bambini. Tra questi saranno coinvolti i Musei Civici, il Museo Rossini e Casa Rossini, i Musei e la biblioteca Oliveriana, il Museo Officine Benelli e il Museo della Marineria. "Vogliamo che La 1/2 Notte Bianca dei Bambini diventi un’attrazione identitaria della nostra città e di richiamo nazionale", ha concluso il sindaco Andrea Biancani.

Alice Muri