Torna "la Bottega" con le sue tipicità. Da domani sarà a Palazzo Gradari

A Palazzo Gradari, in via Rossini, torna “La Bottega” con ingresso gratuito. L’iniziativa voluta dal Comune mira a far trascorrere i weekend natalizi all’insegna dell’artigianato, della musica e del buon cibo. Contenitore di varie forme artistiche e della maestria degli artigiani, l’appuntamento è in programma domani, primo dicembre, e poi sabato 2 e domenica 3 dicembre dalle 10 alle 21, per tornare dal 15 al 17 dicembre, negli stessi orari.

"Felici di accogliere questo evento – sottolinea Francesca Frenquellucci, assessora all’Innovazione e Partecipazione - che promuove l’artigianato di pregio, l’aggregazione, e l’atmosfera delle feste in un luogo allestito ogni volta con grande cura e gusto e in cui sarà anche possibile ammirare le opere artistiche e ascoltare le esibizioni musicali, valorizzando lo spirito creativo della città, tratto identitario di Pesaro 2024".

Insieme agli espositori che coloreranno la corte nei due fine settimana, anche artisti, musicisti e stand dedicati all’abbigliamento e ad accessori vintage, come spiegano Silvia Tonelli e Paola Magri, organizzatrici: "Siamo impazienti di poter tornare a condividere la creatività di fotografi, grafici, pittori e la maestria degli artigiani che creeranno le loro opere (oggettistica, complementi di arredo ed accessori moda) “live” davanti ai visitatori. È un’occasione per incontrare e trascorrere del tempo con i clienti abituali e per presentarci ai pesaresi e ai visitatori, insieme e in un format piacevole".

Tra gli appuntamenti in programma a Palazzo Gradari, anche quelli musicali: venerdì 1 e 15 dicembre, ore 18, Simon Evans, giovane talento emergente che suonerà la chitarra eseguendo suoi brani alternandoli a quelli di Beatles, Bee Gees e altri; sabato 2 e 16 dicembre, alle 17, Dj Emilio proporrà brani contemporanei e classici anni ‘70; domenica 3 e 17 dicembre, ore 18, Martin Navello chitarrista argentino proporrà dal vivo canzoni sudamericane e musica italiana. Ogni sera, “La Bottega” proporrà gli aperitivi del GRA’ - non solo cibo da cortile. Previsti anche i ritratti dal vivo del giovane pittore Marco Boatra (il 16 e 17 dicembre) e la lettura delle carte angeliche.

Nella pagina Facebook de “La Bottega” e in quella Instagram, l’elenco dei creativi che esporranno le loro produzioni, info e aggiornamenti dell’evento.