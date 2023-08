Torna la Caccia al TesHorror

Chi crede che i vicoli di Urbino siano solo delle stradine da cartolina, certamente non ha mai partecipato alla Caccia al TesHorror. Evento che dopo sei anni di assenza ritorna, curato come sempre dal duo formato da Katia Petrolati e Tiziano Mancini, nella sua collocazione tradizionale, ovvero domenica 13 agosto alle ore 22, penultima sera della Festa del Duca. "Torniamo, sì, ma con un format diverso – dicono i due autori –: i partecipanti, in squadre da tre persone, dovranno trovare venti piccoli dettagli della città in altrettante vie, scattare una foto del particolare per dimostrare il passaggio e ottenere dai nomi dei luoghi il posto finale da raggiungere per vincere. Chi, dopo aver “scarpinato“ per un paio d’ore, arriverà per primo e avrà le foto corrette, vincerà una cena al ristorante Il Ragno d’Oro".

Per partecipare, gratuitamente, ci si deve iscrivere alla mail [email protected], entro venerdì. Ma cosa ci sarà di horror? La risposta è un monito: "Lo scoprirete".