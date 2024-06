Torna la Compagnia delle opere: "Puntiamo sugli imprenditori veri"

"Abbiamo associate 150 imprese ed un’altra cinquantina sono quelle che collaborano con noi nell’intera provincia", dice il presidente della Compagnia delle Opere, il braccio economico di Comunione e Liberazione, Antonella Storoni che da poco meno di un anno regge questa associazione molto radicata sul territorio. "Non è più come una ventina di anni fa – continua – perché anche noi come tante altre associazione abbiamo visto calare gli iscritti. Ma devo dire che stiamo tornando a risalire".

Torna alla ribalta la Compagnia delle Opere perché in occasione di Pesaro Capitale della Cultura organizza una due giorni fra le realtà imprenditoriali del territorio dal titolo "Cultura, territorio e impresa". Nei giorni dell’intelligenza artificiale la Compagnia delle Opere rovescia i termini e le prospettive "perché noi puntiamo sulla figura dell’imprenditore e dell’uomo e nel favorire le relazioni e la rete d’impresa". Insomma il fattore umano al centro, come ha sottolineato Vittorio Beltrami di Cartoceto in un video presentato nella sede della Camera di Commercio. Ente camerale che è partner assieme a Riviera Banca di questa iniziativa: "Fare squadre e fare rete è importante perché non è vero che uno più uno fa due, ma potrebbe anche fare tre o cinque...", ha detto Beltrami.

Alla presentazione, oltre alla presidente Storoni anche il vicepresidente Sandro Cardinali della Dago elettronica, Andrea Dellabianca presidente presidente nazionale della CdO, Fabrizio Schiavoni direttore della Camera di Commercio e Rinaldo Pascucci di Riviera Banca.

Le giornate organizzate dalla Compagnia delle Opere avranno due fasi: la prima oggi con gli associati – ma sono previsti imprenditori anche dalle altre province – in programma a Cartoceto sul tema "Valorizzazione del territorio", perché il centro dell’entroterra fanese è ritenuto "una eccellenza sotto il prlofilo della qualità". La giornata si svolgerà nel teatro comunale dove ci saranno i saluti del sindaco Enrico Rossi e dove è prevista anche la partecipazione di Mirco Carloni presidente della commissione Agricoltura della Camera. Tra i presenti anche Michele Montagna per l’Alluflon e cioè esponente di una famiglia da sempre legata, anche con importanti incarichi associativi, sia a Comunione e Liberazione che alla Compagnia delle Opere.

Domani si svolgerà la seconda puntata di questa due giorni ed avrà come sede l’hotel Charlie di viale Trieste con inizio alle 18 e 30. Oltre al presidente nazionale del Cdo Andrea Dellabianca, il presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini saranno presenti diversi e noti imprenditori della città. Questo dopo i saluti del sindaco Andrea Biancani, del presidente della Regione Francesco Acquaroli e del sottosegretario per l’Economia e la Finanza, Lucia Albano.

Questi i momenti istituzionali anche se è previsto un tour attraverso alcuni comuni della Provincia tra cui Acqualagna, Cartoceto, Gabicce, Pesaro e Urbino per dare "modo e l’opportunità ai partecipanti di osservare a approfondire questo legame tra il territorio, fare impresa e la voglia di intraprendere. Il tutto raccogliendo testimonianze e storie d imprenditori locali".

