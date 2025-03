Torna la disco al sapore di pomeriggio. A Montecchio riapre il Colosseo

La Discoteca Colosseo di Montecchio riapre le sue porte domani per un evento speciale che farà rivivere il meglio degli anni ‘90 e 2000 con "Domenica Pomeriggio da Teenager". "Se pensi che le domeniche pomeriggio in discoteca siano ormai un ricordo lontano, ti sbagli! - scrivono gli organizzatori - La magia di quegli anni, con la musica che ci faceva ballare, cantare a squarciagola senza sosta, è pronta a tornare. A partire dalle 15 fino alle 20, la Discoteca Colosseo si trasformerà in un’autentica macchina del tempo, dove le hit più iconiche degli anni ‘90 e 2000 risuoneranno dalle casse, portandoti indietro nel tempo, quando la domenica pomeriggio era sinonimo di divertimento e spensieratezza.

Uno dei momenti più attesi dell’evento è sicuramente l’esibizione di Nathalie Aarts, la leggendaria voce dei Soundlovers, gruppo simbolo della musica dance anni ‘90. Nathalie è pronta a regalare al pubblico una performance indimenticabile, portando sul palco i successi che hanno fatto ballare intere generazioni.

Il brano "Surrender" è solo uno dei tanti hit che ha reso i Soundlovers una delle band più amate di quel decennio. Oltre alla performance di Nathalie Aarts, la serata sarà animata dai migliori DJ della scena, pronti a far ballare tutti con i più grandi i successi degli anni ‘90 e 2000. Il DJ Set sarà curato da Fabrizio Fratta e Stefano Tomassini, i vocalist animatori saranno Samuel Jeff, Fabietto e Mr. Kevin che daranno ritmo alla festa.

Non mancherà anche uno spazio esclusivo nel Privé, con la selezione musicale di Willy DJ, per un’esperienza davvero imperdibile". Info e prenotazioni: 347 611 0662 – 347 652 7812 – 339 131 7607.

l. d.