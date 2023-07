Torna la festa del basilico Mobilitati i volontari Chiesa e quartiere insieme

E’ ultracentenaria, la festa del Basilico. E’ nata nel lontanissimo 1881 e ora la festa è pronta a tornare, più vitale che mai, da giovedì 27 al 30 luglio, negli spazi all’aperto della parrocchia di Santa Veneranda. L’appuntamento torna così a riempire di profumi, cibo della tradizione, musica, tradizione, sport e tante risate dopo 3 anni.

"Grazie a chi ha reso possibile la ripresa di questa manifestazione storica della città – dice il vice sindaco Daniele Vimini –, un fatto non scontato e per il quale va ringraziata la tenacia degli organizzatori, la passione dei volontari e il contributo del Quartiere e dei nuovi partner. La Festa del Basilico, è uno degli appuntamenti più amati dai pesaresi, per la continuità e riconoscibilità che interpreta per 4 giorni". "Come anzianità di servizio è seconda solo alla Festa del Porto – ricorda l’assessore Enzo Belloni. – Porta con sé un’origine antica, fatta di usanze e consuetudini legate al mondo contadino, per noi identitario. Ringraziamo il parroco e il gruppo di volontari". A patrocinare l’appuntamento anche la Regione Marche: "Complimenti agli organizzatori e ai volontari - sottolinea la consigliera Micaela Vitri - per aver restituito alla città una festa che, per tanti, rappresenta una tappa fissa dell’estate e a cui è sempre bello esserci". E che è strettamente legata alla parrocchia di Santa Veneranda: "Che ci ha chiesto aiuto per poter ripristinare l’appuntamento dopo gli anni del Covid – spiega Roberta Baldi, consigliere del Q2 e referente dell’evento –. Il Quartiere ha accolto al volo l’invito e si è messo all’opera. Lo sarà anche nei giorni della festa, a cui invitiamo tutti i pesaresi a partecipare, organizzando e servendo ai tavoli durante le cene, sostenendo tutte le attività in programma da giovedì a domenica, tra cui la pesca di beneficenza, il cui ricavato sarà devoluto alle famiglie alluvionate di Pesaro". "Quello del Quartiere, è stato, sin da subito, un aiuto poderoso – aggiunge Giorgio Tosti, organizzatore -. Era quello che ci serviva, anche per sostenere la motivazione dei volontari che sono al lavoro da settimane tra allestimenti e sistemazione del verde, per accogliere al meglio i tanti visitatori che ci raggiungeranno per le serate dedicate alle band giovanili del venerdì: la pedalata notturna, il dj, i balli del gruppo e le risate assicurate dal barzellettiere Bicio del sabato, la grande musica dell’orchestra la domenica". A supportare la Festa, quest’anno, anche Auser, "Realtà chiamata sempre più a svolgere una funzione di coordinamento delle associazioni del terzo settore che tanto hanno bisogno di supporto - spiega il presidente Massimo Ciabocchi -. Ci piace pensare di aver messo un nuovo tassello e nuove idee a questa Festa che merita il contributo di tanti e a cui auguriamo una grande ripartenza". La festa si apre giovedì 27 luglio, alle ore 20.30 con la processione per le vie del quartiere.

Luigi Diotalevi