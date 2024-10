Torna la Festa del fungo a San Sisto. L’intero paese invaso da profumi

Oggi e domani San Sisto di Piandimeleto propone uno dei suoi fantastici frutti della sua terra: il fungo. L’occasione per apprezzarlo è data dalla 55^ edizione della tradizionale ‘Festa del Fungo, Mostra Micologica Regionale’ che iniziata la scorsa settimana termina in questo weekend. A volere l’evento il Comitato organizzatore, composto praticamente da tutta la gente del paese che per questa tradizionale ‘festa’ oltre le competenze ci mette cuore, passione e impegno. Le specialità gastronomiche proporranno non solo il fungo, ma anche tanto altro e non mancherà il puro divertimento per due giorni tutti da vivere.

"Tutti hanno fatto la loro parte- ha detto Risiero Severi componente del Comitato- al fine di rendere una festa accogliente garantendo divertimento per tutti i gusti". Un territorio quello di San Sisto che racconta nel profondo i ritmi della natura con la realtà, le tradizioni, il rapporto vero e vivo con la terra. Molte le novità di questa ricca edizione, a cominciare dall’offerta gastronomica di prima qualità, alle occasioni conviviali tra musica (con gruppi dal vivo) e stand di funghi e prodotti tipici.

Il programma di oggi e domani è vario e articolato ed in grado di soddisfare le esigenze dei più grandi e dei bambini. Si inizia oggi (sabato) alle ore 16.30 con un convegno organizzato da Parco Sasso Simone e Simoncello dal titolo "Gli antichi alberi dei boschi: memoria di vita e motori di biodiversità", con la partecipazione di Claudia Canedoli del dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra, Università degli Studi Milano Bicocca e di Davide Corengia della European Tree Worker - Biotreeversit. Alle ore 18 saranno aperti gli stand gastronomici con specialità tipiche locali a base di funghi e altro. Seguirà l’apertura della cantina – osteria "La Pajara". Alle ore 21 sul palco centrale musica live con West River Band e le cover delle migliori canzoni rock anni 70-80. Domenica si inizia presto (alle ore 8) con Wild Trekking ai calanchi di San Sisto e Torre del Peschio con la guida Aigae Lorenzo Lucchi.

Alle 9 ci sarà l’apertura mercato del fungo con prodotti tipici locali e subito dopo "Vespe e auto d’epoca"Alle ore 11 inaugurazione Mostra Micologica Regionale alla presenza di autorità ragionali, provinciali e locali. Ore 11,30 apertura stand gastronomici.

Nel pomeriggio alle ore 15 musica con orchestra spettacolo Luca Bergamini, seguiranno alle ore 16 Nevio Comico e Cantastorie Romagnolo. Amedeo Pisciolini