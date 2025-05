Torna la Fiera del riuso. Ma stavolta sarà al Miralfiore

La decima edizione della Fiera regionale del Riuso, in programma da domani fino al 2 giugno, si sposta nel cuore del Parco Miralfiore. Organizzata dalla Onlus Gulliver, affiancata quest’anno anche da Utopia e con la collaborazione dalla Proloco di Candelara, ospiterà circa 220 espositori provenienti non soltanto dalle Marche ma anche da Emilia Romagna e Abruzzo, per una grande festa all’insegna del riuso e del consumo sostenibile. "Siamo partiti anni fa dal Parco Scarpellini – dice Andrea Boccanera, presidente della Onlus Gulliver – con un piccolo evento che piano piano e cresciuto e ci ha portato a questo grande appuntamento a cui partecipano anche tante associazioni. Il riuso è sicuramente il tema centrale, ma si parlerà anche di sostenibilità, ambiente e volontariato. Sarà presente anche lo spazio dedicato ai cavalli, alle giostre ed anche stand gastronomici. In questi anni il parco Miralfiore è rinato – aggiunge - e questa sarà un’occasione in più per dire che se il parco viene occupato da iniziative di valore, che portano a viverlo, può solo migliorare".

L’evento è patrocinato dal Comune di Pesaro: "In questi anni mi sono speso tanto per la riqualificazione del parco – dice Enzo Belloni, presidente del Consiglio comunale – e il fatto che qui vengano ospitate iniziative come queste è soltanto un bene. E’ necessario far vivere sempre di più il Miralfiore, perché quando c’è movimento, l’erba cattiva poi si secca".

Anche la Regione Marche è tra gli enti che hanno dato il patrocinio alla Fiera: "Iniziative come queste e l’attività portata avanti da Utopia al Parco Miralfiore – dice l’assessore regionale alle Infrastrutture, Francesco Baldelli – dimostrano che riqualificare il parco non è impossibile, quindi ringrazio chi si impegna ogni giorno per questa attività, facendolo diventare sempre un più un luogo della solidarietà e per le famiglie. E’ chiaro che poi rimangono delle zone d’ombra, che però è necessario combattere con queste iniziative che sono in grado di mettere insieme non soltanto la tematica del riuso, ma anche solidarietà, integrazione e volontariato".

A collaborare all’organizzazione dell’evento, la Proloco di Candelara: "Da anni collaboriamo con la realtà di Utopia – dice il presidente Lorenzo Montesi – quindi abbiamo deciso di appoggiare questa iniziativa che mette al centro anche l’attenzione verso le persone più deboli". Conclude, Alex Bernacchia, presidente di Utopia: "Tutti i nostri ragazzi – dice – sono già in cucina da giorni per prepararci ad accogliere i partecipanti alla Fiera del Riuso sia per le colazioni, che per le merende, i pranzi e le cene. Al nostro fianco ci sarà anche la Proloco di Candelara, che ci sta dando una grande mano. Siamo davvero pronti per questa grande festa".