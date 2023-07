Torna la Fiera del tartufo nero estivo

In questo fine settimana Fiera regionale del Tartufo Nero estivo giunta alla 38ª edizione. Due giornate quelle di domani e domenica nel Parco La Golena, all’interno della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, all’insegna del gusto e della sostenibilità. L’evento organizzato del Comune di Acqualagna, in collaborazione con la Pro Loco Passo del Furlo, col patrocinio e contributo della Regione Marche, della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo e Fano Jazz Network, vuole celebrare e valorizzare un prodotto considerato il principe della tavola, dalla forte identità territoriale e capace di richiamare numerosi visitatori e appassionati. La fiera si apre domani dalle ore 10 con il tradizionale mercato del tartufo nero estivo, esposto e in vendita negli stand dei commercianti di Acqualagna e preparato in cucina nello spazio della ristorazione. Il Tuber aestivum, varietà di tartufo che si raccoglie dal 1° giugno al 30 agosto, si distingue per il suo odore forte e sapore dolciastro. I visitatori potranno gustarlo in un menù promozionale proposto dai ristoratori del territorio. La giornata si chiude con il tributo a Vasco Rossi a cura di Vascoverband in programma alle 21,30 (ingresso gratuito).

Domenica 30 si replica con un programma ancora più ricco. Alle ore 9, passeggiata all’interno della Gola del Furlo. Domenica il tradizionale concerto di Fano Jazz by the Sea – Terre Sonore, appuntamento con Manou Gallo, una delle principali esponenti della musica afroeuropea.

am. pi.