Torna la Fiera di San Nicola. Tre giorni di bancarelle dal 10 al 12 settembre

Pesaro, 26 agosto 2024 – Si torna ai 3 giorni classici per la tradizionale fiera di San Nicola: si parte martedì 10 settembre per terminare giovedì 12 settembre. E’ stato presentato anche un nuovo logo per questa manifestazione: la palla di Pomodoro in piazzale della Libertà è... diventata una grande cipolla. E sui social si scatenano i commenti tra i pesaresi che gradiscono e quelli che invece non apprezzano affatto.

Gli ambulanti sono in totale 460 e si spalmeranno lungo Viale Trieste, Viale Trento, Piazzale D’Annunzio, Viale Verdi, Viale della Repubblica, Viale Marconi e Viale Paterni. I box per la degustazione e vendita di specialità culinarie provenienti dalle varie regioni d’Italia saranno raggruppate in Piazzale della Libertà. In totale 15 espositori.

Prevista anche una sezione dedicata alle opere dell’ingegno (artisti e talenti) presentano i loro lavori, opere e creazioni, dalle più bizzarre alle più innovative in Via Dante Alighieri; le eccellenze alimentari della nostra provincia con prodotti doc e dop è stata invece concentrata in via Raffaello Sanzio; una vetrina per le aziende locali e non che promuovono i loro prodotti o servizi sono state invece dislocate lungo Viale della Repubblica. Poi, come avviene da ormai alcuni anni a questa parte, è stato istituzionalizzato il mercatino dei bambini che vendono giochi, carte e tutti quegli oggetti che sono finiti in cantina.

Uno degli aspetti più particolari della fiera di San Nicola riguarda la dislocazione dei bambini, tutti ’spalmati’ nei giardini di piazzale della Libertà. Un momento della tradizione locale, la fiera di San Nicola, che richiama tantissime persone anche dall’entroterra, ma viene pubblicizzato anche dagli albergatori nei loro siti nella speranza di intercettare qualche turista curioso. La fiera di San Nicola come tutti gli anni si conclude con i tradizionali fuochi d’artificio.