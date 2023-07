Torna la movida molesta Festa e alcol tra le case "Tiro di lattine, turisti in fuga"

"La situazione è fuori controllo e di fatto mai risolta". M.G., un residente di via marco Polo, vicino all’hotel Excelsior, denuncia l’ennesimo episodio di degrado sfociato anche in episodi violenza nella zona mare: "Ieri sera – racconta il residente, quindi mercoledì – dalle 21 fino a tarda notte, un gruppo misto di quasi tutti minorenni pesaresi, arrivati a piedi e in bici, ha organizzato il solito festino a base di alcol e probabilmente droga all’altezza del civico 45 di via Marco Polo, approfittando dello stato di abbandono del fabbricato (l’hotel Bussola vicino, ndr) e della scarsa illuminazione". Una situazione ben presto degenerata: "Oltre alle solite bottiglie di vetro rotte in mezzo alla strada, la novità di mercoledì sera è stato il lancio di lattine di Red Bull piene: le famiglie di turisti che transitavano a piedi spaventate correvano via per non essere colpite, mentre i clienti del Bellevue dai balconi “ammiravano” con disappunto la qualità della gioventù pesarese che sicuramente li invoglierà a tornare di nuovo. C’è anche chi ha ripreso con i telefonini per documentare tutto. Abbiamo chiamato i carabinieri ma non è arrivato nessuno".

"Il problema della ex Bussola – incalza M.G. – che sembra non interessare a nessuno, deve essere risolto. Qui c’è un palazzo in abbandono nel quale prima o poi le persone entreranno. In attesa di una soluzione definitiva una soluzione, basterebbe chiudere con assi di legno la nicchia al civico 45, potenziare con un lampione aggiuntivo l’angolo di via Marco Polo e prevedere un maggiore presidio del territorio. Ricordo che siamo a pochi metri dall’Excelsior, eccellenza marchigiana e da un locale lato nord del canale che è finito nelle cronache nazionali. Credo che il sindaco, oltre ad apparire in televisione, dovrebbe occuparsi anche di questi problemi". Kavin Arana, caposala del ristorante cinese Akiko, conferma: "Non abbiamo visto in diretta cosa è successo, ma quando il mattino dopo siamo arrivati fuori dal nostro locale c’erano bottiglie di vodka vuote e lattine piene. Non è la prima volta che fuori dal nostro locale troviamo rifiuti od oggetti abbandonati, occorrerebbero più controlli in questa zona".

d.e.