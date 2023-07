Torna la notte dei saldi

Dalla sua prima edizione nel 2012 è uno degli appuntamenti estivi più attesi. Torna domani la "Notte dei Saldi", nel giorno in cui nelle Marche inizieranno i saldi estivi 2023 che si protrarranno fino al 31 agosto. Una lunga notte in cui negozi del centro storico rimarranno aperti anche la sera, dalle 21 alla mezzanotte. Ad inaugurare la festa (organizzata dalle associazioni di categoria e Comune) ci sarà lo spettacolo delle scuole di musica Diamond Voice e di Chiara Danza in piazza XX settembre (ore 21). "Una serata - precisa l’assessore Etienn Lucarelli – che può rappresentare una boccata d’ossigeno per le attività economiche. Invito tutti ad acquistare locale sostenendo la rete di piccole attività, patrimonio del nostro tessuto economico".