Torna la “Passio“ dopo lo stop

A Serravalle di Carda ritorna la Passio, la tradizione della sera del Venerdì Santo (7 aprile, ore 21) che quest’anno è alla sua 41ª edizione. "Siamo lieti di organizzare di nuovo, dopo tre anni di stop, questa manifestazione che tanto sta a cuore a tutti gli abitanti di Serravalle di Carda – sottolineano dalla Pro Loco di Serravalle di Carda e Monte Nerone –. La Passio è una rievocazione storico-religiosa che ha luogo lungo le vie del paese. È un racconto che si tramanda di generazione in generazione".

Praticamente un’intera comunità che si trasforma e rivive la passione e morte di Gesù attraverso gli ultimi momenti della sua vita. Con il passare del tempo l’interesse di tutti per la Passio è cresciuto, così come la cura minuziosa ai dettagli, ai costumi, alle scenografie, agli effetti sonori. "Il piccolo paese di Serravalle – aggiungono dalla Pro Loco – che ha all’incirca 300 abitanti, conta sulla collaborazione di tutta la comunità, che è fondamentale per la buona riuscita dell’evento". Le scenografie che vengono costruite in loco esalteranno di sicuro, come è successo nelle passate edizioni, l’abilità dei volenterosi e ingegnosi serravallesi che per il Palazzo di Pilato, ad esempio, stanno preparando una scena di oltre trenta metri lineari. Allo stesso modo, molti degli abiti dei figuranti sono stati cuciti a mano e curati minuziosamente con un attento studio sui modelli e i materiali dell’epoca. Un’altra prerogativa essenziale è quella riguardante la sonorizzazione e gli effetti di luce. Questi vengono realizzati con attrezzature professionali. Inoltre, la scenografia luminosa, che si combina con le vivide fiamme delle torce, dona alla Passio un carattere scenografico unico ed emozionante.

Amedeo Pisciolini