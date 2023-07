Torna la sagra ’Bruschetta, vino e fantasia’

Torna a Canavaccio la sagra "Bruschetta, vino... e fantasia", con la decima edizione. Organizzata dalla Pro Loco Canavaccio, si svolgerà nell’area del circolo Acli da venerdì 7 a domenica 9 luglio. Venerdì, si esibiranno dalle 22 nell’area concerti gli Absolute 5. A seguire, "Mi ritorni in mente", disco party anni ‘80-‘90-‘00 con Dj Nicola Garbugli, Dj Buk&Bux e Macho the voice. Nell’area liscio, spazio alla Las Vegas Band. Sabato toccherà ai Cinqueminuti, dalle 22, con musica pop e funky in chiave italiana, e a mezzanotte partirà la serata hip-hop, reggaeton e house clubbing grazie alla collaborazione tra Masai Club e Divina Loka. Nell’area liscio, protagonista l’orchestra "Yuri Morolli", con partecipazione dell’Academy dance and feel different per i balli. Domenica si comincerà alle 15 con una mostra di auto, moto e mezzi agricoli nel piazzale della parrocchia, seguita, alle 17, da animazione per i più piccoli, mentre nell’area concerti Gli Stralunati eseguiranno le migliori canzoni in chiave swing. Nello spazio dedicato al liscio si esibiranno Quelli del sabato sera.

n. p.