Torna la sagra della lumaca

CAGLI - Ritorna a Pianello la tradizionale Sagra della Lumaca, da oltre sessant’anni una delle più antiche della provincia. L’evento si svolgerà domani a partire dalle ore 16 con stands enogastronomici ricchi di proposte per tutti i gusti, dalle tradizionali lumache del Nerone in porchetta, alla polenta con le lumache, ma anche polentone alla carbonara, trippa, coradella e piadine farcite. Allieterà la serata la musica vivace della band "Quelli del sabato sera". Bancarelle di artigiani locali e hobbisti saranno presenti già dal pomeriggio lungo le vie del paese, insieme a tanti escursionisti che si ritroveranno proprio a Pianello per partecipare alle attività di trekking. Una giornata dedicata all’ambiente, allo sport, all’artigianato ma, soprattutto, alla lumaca che la Pro Loco di Pianello intende valorizzare come piatto unico del territorio.

Mario Carnali