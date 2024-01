Torna la scuola di Pace ’Urbani’

Torna la scuola di Pace "Carlo Urbani" con la XXI edizione Al via il nuovo ciclo di incontri della Scuola di Pace "Carlo Urbani" di Fano. L’avvio degli incontri prende spunto dalla riflessione su quanto accaduto negli ultimi mesi, segnati dal riemergere del conflitto israelo-palestinese. L’obiettivo è di lavorare per costruire vie concrete per una pace vera e duratura, non basata sulla mera assenza di guerra, ma frutto di un percorso di riconciliazione e vera amicizia fra i popoli. Primo appuntamento sabato 17 febbraio, alle 16.30 presso la Mediateca Montanari. Barbara Schiavulli, giornalista di guerra e direttrice di radio Bullets, presenterà il suo libro "Burqa queen", che narra la vicenda di tre donne afghane nel riemergere del regime.

Marco D’Errico