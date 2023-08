Torna la storica Festa dei Cappuccini Ferragosto tra passeggiate, musica e poesia

di Nicola Petricca

Il suono dei tamburi attraverso le vie della città e il ruggito della folla nell’arena dell’Aita si sono appena placati, ma, dopo la chiusura della Festa del duca, Urbino è già pronta a ricevere il turismo culturale di Ferragosto. Ad accoglierli, i visitatori troveranno i principali musei tutti aperti, da Palazzo ducale, con orario 8.30-19.15 e ultimo ingresso alle 18.15, alla Casa natale di Raffaello, nelle fasce 10-13 e 15-18, passando per gli oratori di San Giovanni e San Giuseppe, anch’essi con orari 10-13 e 15-18.

Da oltre un secolo e mezzo, però, Ferragosto per Urbino vuol dire soprattutto una cosa: la Passeggiata al Colle dei cappuccini, organizzata dalla Società del soldo. La più antica festa della città tuttora attiva giunge alla 162 edizione, che parte oggi, durerà fino a sabato 19 agosto e sarà aperta anche a tutti i turisti desiderosi di prendere parte a una tradizione locale di lunghissima data.

Sui prati del Colle dei Cappuccini sorgeva un tempo la Casa di ricovero, che ospitava gli urbinati che vi si erano ritirati per trascorrere la vecchiaia, e la Società del soldo intendeva passare qualche giornata portando cibo e allegria agli ospiti della struttura. Così, a metà ‘800, nacque la passeggiata verso il colle, oggi Festa dei Cappuccini.

Nella prima giornata si potrà pure pranzare, poi si riprenderà alle 19, orario in cui replicherà in ciascuna delle date successive. Accanto agli stand gastronomici, ogni serata avrà un intrattenimento di musica e ballo: Mirco e Simona martedì, l’orchestra "Alessandro Mangani" mercoledì, la Terza idea giovedì, la Massimo Gentilini Band venerdì e il dj set di Maccyo Dj sabato. La seconda, la terza e la quarta saranno inoltre precedute ciascuna da un momento caratterizzante, alle 18.30, con le poesie di Oliviero Luslini, le dimostrazioni della Croce rossa e il racconto della storia delle società di mutuo soccorso di Urbino, narrata da Enrico Maria Sacchi, Gabriella Bernardini e Roberto Burani, con incursioni musicali di Duccio Marchi.

"La Società del soldo è un ente morale con origini attestate alla metà del XIX Secolo, cosa che la rende il più antico sodalizio urbinate – spiega il presidente Burani –. Fondata con la prerogativa di mutuo soccorso per i bisognosi e soprattutto per gli anziani poveri e ammalati, negli ultimi anni si è caratterizzata per la tutela, in genere, della terza età: le sue iniziative sono indirizzate all’organizzazione del tempo libero degli anziani (gite sociali, momenti di convivialità e donazioni anonime a famiglie urbinati in difficoltà). Tutto questo viene proposto dal Consiglio direttivo, sempre più impegnato nella gestione dell’associazione, nell’individuazione di iniziative benefiche rivolte alla terza età e alle famiglie urbinati in difficoltà e a offrire ogni anno una festa più briosa e coinvolgente".