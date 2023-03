Torna la Turba di Cantiano con oltre 250 figuranti

A Cantiano torna, dopo tre anni di stop forzato, "La Turba", la sacra rappresentazione del Venerdì Santo. La manifestazione, in programma venerdì 7 aprile, è stata presentata ieri alla Confcommercio, alla presenza del direttore Amerigo Varotti, del sindaco Alessandro Piccini, del presidente dell’associazione culturale Turba Maurizio Tanfulli e del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro Marco Martelli. "Sarà un’edizione particolare – ha detto Varotti - che rappresenta la voglia di riscatto, di risorgere di Cantiano dopo l’alluvione. Anche noi come Confcommercio abbiamo fatto e continueremo a fare la nostra parte. Nei giorni scorsi abbiamo versato 10mila euro al Comune e proseguiremo nell’attività di promozione di Cantiano che fa parte dei nostri Itinerari della Bellezza". Ha proseguito il sindaco Piccini: "Dopo tre anni abbiamo voluto ridare alla comunità questo orgoglio cantianese, lanciando un messaggio di speranza. E’ uno dei momenti più rappresentativi della nostra storia, una delle pagine cantianesi più ampie e significative all’interno della proposta turistica dell’Itinerario della Bellezza, di cui Cantiano fa parte. Un importante segnale di ripartenza per tutti noi con la mobilitazione di almeno 250 figuranti. Un grazie alla Confcommercio ed alla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro". Importante il sostegno della Fondazione: "Di fronte all’accorato appello giunto da Cantiano – ha sottolineato Martelli – abbiamo subito risposto perché guardiamo con particolare interesse agli eventi identitari del territorio come La Turba". Ha concluso Tanfulli: "Siamo ripartiti ad ottobre con tanta voglia e passione. Il sostegno della Fondazione è stato fondamentale. C’è voglia di riscatto e di riprendere il cammino". Questo il programma di venerdì 7 aprile: alle 20 per le vie del paese l’attesa con laudi e canti tradizionali; alle 20.45 in piazza Luceoli la cospirazione e il tradimento di Giuda; alle 21 al Parco della Rimembranza l’Ultima Cena e un momento di vita ebraica in piazza Luceoli. Qui alle 21.45 in scena il processo e la condanna di Gesù. Alle 22.30 l’ascesa al Calvario e infine alle 23 al Colle S. Ubaldo la Resurrezione. Al termine la discesa dal colle e la sfilata conclusiva dei personaggi. Info www.laturbacantiano.it

Luigi Diotalevi