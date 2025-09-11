Torna la vendemmia di una volta: avremo vini di grande eleganza

E’ una estate normale. C’è il sole, c’è il temporale, ci sono gli sbalzi di temperatura notturni, c’è aria buona, pulita. E siccome la vigna, come noi, respira gli umori del tempo, possiamo dire con nostalgica speranza che siamo tornati indietro ai bei tempi delle vendemmie normali. Vediamo di capire come sta andando in vigna, iniziando dall’alta valle del Metauro, terra di calanchi e mineralità.

A Pergola la cantina Terracruda ha iniziato la raccolta della base spumante, "sia Bianchello – dice Zeno Avenanti – che Sangiovese, poi l’Incrocio Bruni che è un vitigno precoce. Le uve sono belle piene, ora ci vorrebbe solo sole per favorire la maturazione perché di acqua le vigne ne hanno avuta tanta. E’un anno molto produttivo. Con le belle giornate potremmo raccogliere fra quindici o venti giorni le uve per i vini più importanti: Sangiovese, Bianchello superiore, Garofanata. Avremo vini di grande freschezza sia rossi che bianchi e penso con gradazione contenute per la poca concentrazione di zucchero. E’ quello che vuole il mercato: vini più freschi".

Fabio Bucchini dell’azienda Cignano di Fossombrone, prevede "un Bianchello di grande finezza ed eleganza grazie al clima con importante escursione termica. Avremo vini con profumi delicati, grande freschezza e una sorprendente longevità. Il Bianchello in particolare è un po’ il simbolo del territorio, abbinabile con tanti nostri piatti, dal pesce alle carni bianche. Grande freschezza e bevibilità anche col il Colli pesaresi Sangiovese Doc".

Roberto Lucarelli da Cartoceto: "Finalmente una vendemmia equilibrata, avremo vini senza zuccheri esagerati, alcolicità moderata come vuole il mercato e belle acidità naturali senza bisogno di tartarico. E’ una bella vendemmia, le uve sono abbastanza sane. Avremo equilibrio e piacevolezza sia nel Bianchello che nel Sangiovese, con un grado alcolico di 13,5 e grandi profumi. Un vino del passato nel senso nobile".

Consigli ai collezionisti: "Il nostro Bianchello classico e superiore, anche il Rocho – conclude Lucarelli – danno grandi emozioni anche nel corso degli anni".

continuaDavide Eusebi