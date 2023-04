Torna l’Adriatic Green Trail: 200 cicloturisti tra 30 borghi

"Consegneremo ai partecipanti un biglietto omaggio per visitare il nostro Museo Archeologico… un’ottima occasione per tornare in un secondo momento a visitare la nostra città. Proprio come è successo l’anno scorso con i partecipanti della prima edizione". Così l’assessore alla Cultura Cora Fattori presentando con l’assessore allo Sport Barbara Brunori la seconda edizione di Adriatic Green Trail, il viaggio di tre giorni in sella alla bicicletta, che nel ponte da domenica 23 a martedì 25 aprile porterà 200 turisti a scoprire il nostro mare e le nostre colline, con tre itinerari che attraversano più di 30 borghi della Provincia.

"L’hanno scorso è stato un bel successo - ha esordito uno degli organizzatori, Matteo Broccoli, appassionato cicloamatore già presidente di ‘Fano Corre’ - con 70 partecipanti da 8 regioni d’Italia (dal Piemonte alla Puglia) che hanno raggiunto la nostra città con le loro famiglie per partecipare ad Adriatic Green Trail (Agt). Nell’anno poi abbiamo potuto verificare le ripercussioni che questa manifestazione ha avuto sul turismo cittadino perché moltissime persone sono tornate nel nostro territorio per le proprie vacanze. Agt propone infatti una forma di cicloturismo alla portata di tutti: ogni giorno si possono percorrere gli itinerari proposti interi o ridotti (corti da 50 km, medi da 80 e per i più coraggiosi da 120 km), godendo il panorama perché si percorrono strade secondarie prive di traffico, che conducono dal mare alla collina".

"Lo sport inclusivo - aggiunge l’assessore Brunori - incontra il turismo grazie alla magia della bicicletta. Questa Adriatic Green Trail promuove infatti diversi percorsi agibili a tutti". "Seguendo la traccia Gps, - conclude Domenico Ricci, l’altro organizzatore - il partecipante potrà godersi tutta la magia del nostro territorio. Ogni giorno si percorrerà un circuito ad anello, tutti con partenza dalla Magione Broccoli (un casolare del 1700 a Santa Maria dell’Arzilla) con la possibilità da parte dei biker di partecipare a singole giornate oppure viverle tutte e tre. Non c’è classifica né tempi da rispettare: si parte alla francese tra le 8 e le 9 e si torna alla Magione ognuno coi suoi tempi, per raccontarsi poi l’esperienza in un momento conviviale che promuoverà tutte le eccellenze del territorio. Siamo già ‘sold out’ con le prenotazioni, perché per offrire un’esperienza di qualità è necessario tenere i numeri sotto controllo". Anche perché non ci saranno scorte per il gruppo, come nelle tradizionali gare ciclistiche.

Tiziana Petrelli