Torna Land Art al Furlo Cresce la via d’autore

Parte la XIV edizione del Festival “Land Art“ al Furlo con un programma di iniziative culturali in programma da sabato 2 a domenica 17 settembre. La rassegna è stata presentata in Provincia dal presidente Giuseppe Paolini, dal consigliere comunale di Fossombrone con delega alla Cultura Maria Silvia Nocelli, dal presidente della Casa degli Artisti Antonio Sorace, dal vicepresidente Elvio Moretti e dalla cofondatrice Andreina De Tomassi.

Oltre 50 gli artisti nazionali e internazionali coinvolti nel Festival: "Continua il Cammino di sant’Anna – ha spiegato De Tomassi –, ovvero il percorso che si snoda dentro il bosco e che vedrà il suo completamento nel 2024 con cento “piazzole“. Si tratta di una vera e propria opera collettiva che parteciperà a Pesaro 2024 Capitale della Cultura".

Nello specifico, la cofondatrice ha definito il Cammino di sant’Anna "un percorso di fede nell’arte e nella sua possibilità di alleggerire e dare un senso alla via e alla vita. E’ il quarto anno di “costruzione“ per questa street art nel bosco. Una via unica che coinvolge tutti i sensi. Siamo arrivati a 52 pedane e nel 2023 se ne aggiungeranno un’altra trentina. In questo modo, nel corso del prossimo anno, potremo chiudere l’anello nel bosco. Sarà il Cammino più corto del mondo: un’opera collettiva di cento artisti. Una realtà che ha visto centinaia di artisti e migliaia di visitatori. Accumulando premi e riconoscimenti (tra cui il Premio Rotondi 2019), oltre a una vasta produzione di pubblicazioni dedicate".

"Il Cammino di sant’Anna è un’avventura affascinante che ho seguito dall’inizio con grande affetto – ha detto il presidente della Provincia, Paolini –. La Casa degli Artisti ha conferito ulteriore splendore e carattere culturale a un luogo di grande bellezza del territorio. Ringraziamo i promotori per l’impegno e la passione con cui hanno affrontato questo percorso".

Questi gli artisti del Cammino di sant’Anna: i bambini della scuola “Mercantini“ di Fossombrone, Bernardo Bandinelli, Beate Bennewitz, Marina Benedetti, Federica Cacciavillani, Angelamaria Calderoni e Anna Novelli con Bruno Mammetti, Tania Cellini, Alessandra Chicarella, Paola Cirino e Doriana Napoli, Pippo Cosenza. Raffaella Di Bella, Claudio Di Carlo e Andrea Starinieri; Maria Stefania Fuso, Nicola Guarraci, Ofelia Hutul, Ricardo Macias, Francesca Manfredi, Giulietta Mastroianni; Carlo Paci, Simonetta Panzironi, Luis Pardo, Barbara Ponzanetti, Carla Sello e Donatella Nicolardi, Antonio Sorace, Roberto Sportellini, Romina Tassinari, Thea Tini, Ana Maria Tirlea, To-Mas, Stefania Zini, Veronica Zonzini.

"Inoltre, con la cura di Benedetta Monti e Davide Silvioli – hanno evidenziato i promotori – verrà presentato il progetto Focus Marche Ricognizione Arte giovane. Si tratta di una selezione di artisti emergenti marchigiani o che hanno il proprio studio nella regione".

Luigi Diotalevi