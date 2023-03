Torna l’antica ’Sagra Polentara’ E c’è pure il forno-bici per la pizza

Conto alla rovescia, a San Costanzo, per la 213esima edizione della ‘Sagra Polentara’, che si svolgerà domenica e il cui programma è stato illustrato alla stampa ieri mattina in Provincia dal presidente della Pro Loco Antonio Calabrese, dal sindaco Filippo Sorcinelli e dal presidente dell’Unpli Pesaro-Urbino Damiano Bartocetti. E’, infatti, la Pro Loco, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e della Presidenza del consiglio regionale, ad organizzare questa manifestazione gastronomica, la più antica delle Marche, nata poco dopo la metà del 1800, e che dal 1975 si tiene due volte l’anno: durante la Quaresima e nell’ultimo weekend di luglio; eccezion fatta per gli stop forzati, causa pandemia, delle quattro edizioni 2021 e per la ‘versione da asporto’ del marzo 2022.

Il ritorno alla ‘normalità’ solo nell’estate scorsa e ora fervono i preparativi per una sagra ‘marzolina’ particolarmente ricca di proposte, grazie al lavoro instancabile dei volontari e del nuovo direttivo Pro Loco, all’esordio con la ‘Polentara’, ma già molto sul pezzo. "Sarà una sagra con tante iniziative – ha detto Calabrese – che decollerà già alle 10 del mattino con un doppio prologo sportivo: i trail running di 5 e 12 chilometri dell’Asd ‘Caraffa Sport’. Alle 12 l’apertura degli stand gastronomici che serviranno diverse specialità locali e, in particolare, l’inimitabile polenta, cotta nei classici paioli di rame e stesa su panieri di legno per essere condita con il ragù, i cui ingredienti e i segreti della preparazione si tramandano di generazione in generazione". Una novità di questa edizione sarà anche la presenza di Michele Lucarelli col suo ‘forno-bici’, il sancostanzese che da 7 anni sta spopolando a Copenaghen grazie al suo forno a legna, per cuocere pizze e cresce, posizionato sopra una bicicletta, che domenica dispenserà gustose pizze.

"E tra le altre cose inedite – ha ripreso Calabrese – ci sarà anche la ‘Regina della Polenta’, interpretata da Vanessa Tarini, quindicenne, rappresentante del gruppo ‘Magliette Gialle’ (gli under 18 della Pro Loco, ndr), che sfilerà con un abito della sarta Assunta Melaccio". Per scoprire tutte le altre proposte - fra musica, spettacoli e gastronomia - non resta che raggiungere San Costanzo, dove l’ingresso alla sagra sarà gratuito. "E’ un orgoglio – hanno detto Sorcinelli e Bartocetti – essere parte attiva di questa manifestazione, di grande importanza a livello storico, culturale e sociale".

Sandro Franceschetti