Torna l’Incanto film festival con i big del cinema (e non solo)

Da domani a domenica torna a Pesaro Incanto Film Festival, un evento culturale e cinematografico gratuito e aperto a tutti che si svolgerà al Cinema Solaris (domani alle 21) e al Teatro Sperimentale (dal 3 al 5). In 4 giornate si alterneranno cortometraggi, opere prime, masterclass e incontri con ospiti di primissimo piano, e una particolare attenzione rivolta alle nuove generazioni e al pubblico che costituirà la giuria popolare del festival.

In programma ospiti di rilievo internazionale, capaci di stimolare un confronto ampio e profondo. Venerdì 3 ottobre, allo Sperimentale (ore 19.30), Francesco Bianconi, frontman dei Baustelle, dialoga con due giovani registi esordienti italiani: Carolina Pavone ed Edgardo Pistone. Il talk sarà moderato da Cristiano de Majo, direttore esecutivo di Rivista Studio. Tra gli ospiti spiccano poi i giurati della main category (categoria principale): Valerio Mastandrea, attore regista e produttore con una carriera di oltre trent’anni e vincitore di quattro David di Donatello e quattro Nastri d’argento; Barbara Ronchi (domenica 5, ore 18, Teatro Sperimentale); attrice di talento che ha conquistato premi ai David di Donatello e al Nastro d’argento; Valentina Bellè (4 ottobre, ore 20.45, Teatro Sperimentale di Pesaro), attrice, che racconterà il suo percorso artistico, i momenti chiave della sua carriera e il modo in cui vive e interpreta ogni personaggio sul grande schermo; Piero Messina (sabato 4 alle 18, Sperimentale), regista e sceneggiatore, e poi ancora Gianluca Arcopinto, produttore e distributore cinematografico, Daria D’Antonio, direttrice della fotografia premiata e collaboratrice di Paolo Sorrentino, e Giogiò Franchini, montatore che ha lavorato con grandi registi italiani e internazionali.

Il festival è un progetto voluto dai suoi ideatori e organizzatori Rebecca Cervato e Matteo Damiani con Walter de Majo e Alessandro Elia di Anemone Film. Attivato anche un percorso speciale con il liceo artistico Ferruccio Mengaroni. Altro importante evento del festival sarà il Premio Condor, un laboratorio di sviluppo per soggetti brevi di lungometraggi.