Torna ‘Miraviglia’. Il parco in mano ai bimbi. Che spasso domenica

Conto alla rovescia per il ritorno di “Miraviglia - Mercanti in Gioco” l’iniziativa promossa dal Comune per "l’aggregazione sana di grandi e piccini, per colorare e riempire il polmone verde della città e per sostenere comportamenti sostenibili, tra cui il riuso degli oggetti" sottolineano Enzo Belloni, assessore all’Operatività, Francesca Frenquellucci, assessora all’Innovazione e Partecipazione e Camilla Murgia, assessora alla Crescita e Gentilezza, nel lanciare le prime tre date 2024: domenica 7 aprile, 5 maggio e 2 giugno, dalle ore 9 alle ore 18.

"Prontissimi per tornare a riempire il parco dei colori e dell’allegria – aggiungono – portati dalle centinaia di famiglie che, come nelle precedenti edizioni, hanno scelto di trascorrere una giornata al parco nel segno della socialità e del rispetto dell’ambiente". L’invito è a "non gettare i propri giochi – dicono Belloni, Frenquellucci e Murgia – e, portandoli con sé, raggiungere lo spazio verde nelle vicinanze del bar per venderli – o meglio barattarli – con quelli dei clienti in miniatura che visiteranno il Miralfiore. Le regole sono poche, il divertimento tanto" assicurano. Per l’intera domenica bambine e bambini potranno dunque scambiare (o vendere al prezzo massimo di 5 euro) fumetti, figurine, peluche, carte, cartoni animati, giochi in scatola. Non sarà consentito esporre e barattare indumenti, alimenti o oggetti nuovi, "perché l’obiettivo di “Miraviglia” è stimolare i piccoli al valore del riuso".