Torna Moulin Rouge, travolgente energia

Oggi al Teatro Rossini di Pesaro (ore 21,30) e domenica 7 al Teatro della Regina di Cattolica (ore 18,30) tornerà il musical prodotto dall’Orchestra Sinfonica Rossini con Moulin Rouge. La nuova produzione si basa sul lavoro svolto dal direttore d’orchestra Daniele Rossi che ha arrangiato per la “Rossini“ tutta la parte musicale. Determinante inoltre il lavoro della regista Laura Mungherli, che si è occupata della rilettura della parte letteraria dell’opera, della scenografia e di una coinvolgente regìa corredata da coreografie di danza. La cantante e attrice Eleonora Mazzotti vestirà i panni della protagonista Satine.

Lo spettacolo è un chiaro tributo all’omonimo film-cult di Baz Luhrmann del 2001, con protagonisti Nicole Kidman ed Ewan McGregor, vincitore di due Premi Oscar e di tre Golden Globe. Il film viene considerato un musical atipico in quanto i brani cantati non sono originali bensì cover di alcuni celebri hit provenienti dal repertorio pop internazionale firmate da artisti come David Bowie, Elton John, Police, Christina Aguilera, Pink. In scena anche artisti della Compagnia RDL, formati da Carlo Tedeschi: Francesco Troilo Di Carlo (Zidler), Carmine Passaro (Christian), e Raffaele Gacioppo (il Duca), Riccardo Mei (l’Argentino) e Patrick Rubino (Toulouse).

La Compagnia RDL, con i suoi oltre 40 performer e 40 anni di attività alle spalle, è apprezzata in tutta Italia e all’estero per interpretare da decenni musical originali italiani, prodotti dal Teatro Leo Amici di Rimini-Lago di Monte Colombo, dove la stessa compagnia ha sede e dove la Orchestra Sinfonica G. Rossini tornerà il 28 aprile prossimo con un tributo a Madonna, grazie anche alla sinergia tra il regista e autore Carlo Tedeschi e Saul Salucci, presidente dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini.

Teatro Rossini, biglietti da 5 a 15 euro; Teatro della Regina Info 0541 966636, 0541 966778.

Info www.orchestrarossini.it