Torna Musicae Amoeni Loci

Il Festival di musica antica Musicae Amoeni Loci festeggia venti anni di vita. "Una rassegna – sottolinea Willem Peerick, direttore artistico della manifestazione – organizzata dal Coro Jubilate di Candelara che vent’anni fa era una realtà agli inizi del suo percorso. Difficile prevedere un tale successo che ci riempie di soddisfazione". La carta vincente è, oltre alla musica antica, la bellezza dei luoghi che ospitano i concerti.

"Anche quest’anno – ribadisce il consigliere regionale Andrea Biancani – è stato valorizzato il territorio con il coinvolgimento di diversi Comuni: oltre Pesaro, Terre Roveresche, Vallefoglia, Gradara, Monteciccardo, Candelara, Mombaroccio". "Il Festival, che si articola in 10 appuntamenti , dal 25 giugno al 12 agosto – spiega Peerik – propone un programma insieme ricercato e divertente, che si avvale della ricerca musicologica e dei racconti storico musicali di Maria Chiara Mazzi".

Si parte il 25 giugno alle 21.15 nel cortile di Palazzo Mazzolari, a Pesaro, dove si festeggerà il Coro Jubilate nel giorno dell’anniversario del Festival. Il tema della serata è “Pesaro città del Rinascimento“: insieme al Coro Jubilate risuoneranno bombarde e tromboni, che affiancherann i movimenti coreutici de L’Unicorno di Ferrara. C’è poi l’appuntamento alla Biblioteca Oliveriana (6 luglio, ore 21), in collaborazione con Note Oliveriane, con la figura del compositore e teorico musicale pesarese Ludovico Zacconi (1555 – 1627). Autore di un volume dal titolo Prattica di musica, una sorta di enciclopedia musicale, sarà protagonista di “Giochi musicali e sapienza universale fra Rinascimento e Barocco“.

Seguirà l’omaggio alla duchessa Lavinia della Rovere, “Amor, pace non chero“. Il concerto si terrà nel Palazzo Roveresco, un vero gioiello, con Madrigali di Monteverdi e con il brano scritto per la nobildonna da Gesualdo da Venosa su testo di Torquato Tasso (Montebello, Terre Roveresche, 15 luglio, ore 21.15).

Si approfondirà la figura, sconosciuta ai più, di Maria Brizzi Giorgi, (1775 – 1812), musicista e musa del giovane Rossini. Le composizioni della Brizzi Giorgi e di altri autori saranno accompagnate da danze napoleoniche in abito storico (Fonte dei Poeti, Sant’Angelo in Lizzola, Vallefoglia, 16 luglio ore 21 15). Tornano le “Musicae“ nell’assedio di Gradara (22 e 23 luglio) con musica dal vivo durante il cine-spettacolo Assedio al Castello e musica e animazione nel Castello. Non mancherà il tradizionale concerto all’alba, dal titolo All’alba di una Vita Nuova, meditazioni musicali fra trovatori e Dante sul tema dell’alba e del rinnovo interiore con le arpe antiche di Marianne Gubri. Il concerto è con colazione offerta dal Municipio di Monteciccardo (Monte Santa Maria, Monteciccardo, 6 agosto, ore 6).

Maria Rita Tonti