Torna “Notre Dame de Paris“. Scelte tre date in aprile 2026

Notre Dame de Paris, il musical dei musical, tornerà a Pesaro nel 2026. Ecco le date: 24-25-26 aprile. Dal doppio cilindro Auditorium Scavolini e Vitrifrigo Arena continuano dunque a uscire sorprese. Un po’ alla volta, come avevano annunciato nei giorni scorsi il sindaco Biancani, il vicesindaco Vimini e il presidente di Aspes Luca Pieri, legati al silenzio per ragioni contrattuali. Ma se il riserbo delle istituzioni in questo caso è d’obbligo, quello dei siti e delle prevendite online, spazza via ogni vincolo di riservatezza. Ed ecco allora il ritorno a Pesaro (a memoria è almeno la sesta volta), dello spettacolo prodotto da Clemente Zard, nel magistrale adattamento di Pasquale Panella dei testi di Luc Plamondon e con le musiche di Riccardo Cocciante.

Il nuovo tour partirà il 26 febbraio del prossimo anno da Milano. Tra le mete toccate prima di Pesaro, Jesolo ed Eboli. I biglietti saranno disponibili online da martedì 18 marzo a partire dalle ore 14 e in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 23 marzo dalle ore 14. "Dell’annuncio ufficiale del tour – dice sorpreso Luca Pieri – lo abbiamo saputo anche noi qualche ora fa". Ormai più abituato a parlare di concerti e spettacoli che di farmacie, il presidente di Aspes, sottolinea il grande lavoro messo in piedi per portare eventi nei due contenitori. "Stiamo facendo un grande lavoro di squadra, il resto lo fanno le nostre due fantastiche strutture che hanno fatto tornare Pesaro nuovamente attrattiva per gli eventi live". E i risultati in effetti si cominciano a vedere. Il dopo Jovanotti è un continuo annuncio di appuntamenti: Giorgia il 12 dicembre (Vitrifrigo Arena); il vincitore di Sanremo, Olly è in programma all’astronave il 13 marzo del 2026 (già venduti quasi 8mila biglietti). Lo spettacolo “Me contro te“, lo show dei 10 anni spettacolo per bambini è in calendario alla Vitrifrigo Arena il 26 e 27 aprile. Ed ancora la programmazione all’Auditorium Scavolini con un cartellone anche questo tutto in divenire. Primo appuntamento con lo scoppiettante “Poker romagnolo“ in programma il 12 giugno con Paolo Cevoli, Giuseppe Giacobazzi, Duilio Pizzocchi e Vasumi. Poi l’Auditorium si presterà a due appuntamenti di riflessione. Il primo l’11 novembre 2025 con Paolo Crepet con “Il reato di pensare“; Il 16 aprile 2026 sarà invece la volta del filosofo Umberto Galimberti con “Il bene e il male di educare alle nuove generazioni“.