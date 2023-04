Torna oggi la Stradomenica Ecco cosa fare

Oggi torna la Stradomenica: al mattino appuntamento con il mercato cittadino dalle 8 alle 13 in piazzale Carducci e le vie limitrofe, mentre dalle 8 alle 19 in via Rossini e piazza del Popolo, torna il Mercato dell’antiquariato: dai libri alle monete, dagli arredamenti agli attrezzi, dagli accessori all’oggettistica, oltre cento banchi di curiosità e valore per chi apprezza l’antiquariato, il modernariato, il vintage e il collezionismo. Ingresso libero. Aperti: Palazzo Mosca - Musei Civici (8-1315.30-18.30); Museo nazionale Rossini, dedicato al grande compositore pesarese per un viaggio a 360 gradi nella sua straordinaria vita e nella sua produzione ingresso gratuito fino ai 18 anni, studenti del Conservatorio Statale Rossini; Casa Rossini (10-1315.30-18.30); Museo Archeologico Oliveriano (15.30-18.30); Area Archeologica in via dell’Abbondanza (10.30-12.3015.30-17.30); Area Archeologica e Antiquarium di Colombarone in strada San Cristoforo 136 (15.30-18.30); Museo della bicicletta a palazzo Gradara in via Rossini (10-13 16-19); Museo della Marineria Washington Patrignani, Villa Molaroni in viale Pola 9 (9-12:30); Museo Diocesano in via Rossini (9.30-12.30 16-19); Museo Officine Benelli in viale Mameli (visita guidata alle ore 16 - info 0721 31508); Casa Museo Giovanni Gentiletti in strada dei Guazzi 4, Santa Maria dell’Arzilla (10-13 15.30-19.30); Si possono visitare le mostre; ROF 15K al museo nazionale Rossini (10-13 15-18) e Ritratto d’autore - Picca - Arte Contemporanea in via Diaz 18 (10-12:30 15-20). Alla Biblioteca san Giovanni, in via Passeri, alle ore 17 Piccole Voci per Grandi LibriI bambini leggono ai bambini.