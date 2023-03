Torna per nove giorni, dal 19 luglio, il Festival di musica antica

Il Festival di Musica antica ha ufficializzato le date della 55a edizione, la prima del post covid. L’evento, organizzato dalla Fima (Fondazione italiana per la musica antica) e con la direzione artistica di Alessandro Quarta, tornerà in città dal 19 al 28 luglio, proponendo 10 giorni di corsi di canto, ballo, strumenti e musica d’insieme, condotti da alcuni tra gli artisti più apprezzati sulla scena italiana e internazionale, di esibizioni in piazze e palazzi e di Urbino musica giovani, dedicato a strumentisti dai 7 ai 18 anni di età. Per tutte le informazioni si può consultare il sito www.urbinomusicantica.com.