Torna “Skenexodia“. Spettacoli in scena a Palazzo Odasi

La rassegna teatrale estiva di Skenexodia, dopo vari anni di ospitalità all’orto botanico, cambia location: quest’anno gli spettacoli si svolgeranno in Piazza Odasi, in via Valerio. Si parte domani con una versione sorprendente di “Mirra“ di Vittorio Alfieri, messa in scena in una veste pop e contemporanea. La regia è di Luca Guerini, che ha scelto di ambientare la tragedia in un contesto natalizio, carico di luci, colori e contrasti, per sottolineare la distanza tra ciò che si è e ciò che si mostra. Un’interpretazione audace che ha attirato l’attenzione anche del mondo accademico, con una lezione alla Sapienza di Roma. Dopo il debutto nella Capitale, lo spettacolo ha ottenuto grande successo anche ad Ancona e all’Accademia di Brera, registrando il tutto esaurito.

In scena ci saranno Simone De Rose, Roberta Sarti, Caterina Miccoli e Renzo Capineri. Le musiche originali sono composte da Marco Battiston e prodotte da Icaro Lab. Ad arricchire la serata di apertura ci sarà anche Speedbook, che presenterà i libri degli autori Tiziano Mancini e Paolo Pagnini. La conduzione sarà affidata a Francesco Luzi, mentre le letture dei brani saranno interpretate da Angela Angeli. Le immagini di scena sono firmate dalla fotografa Morena Torretti. Il direttore artistico Luca Guerini ha voluto ringraziare l’Amministrazione Comunale e l’assessore Lara Ottaviani per aver sostenuto l’iniziativa anche in questa nuova fase: "Temevamo che la rassegna potesse interrompersi, ma grazie al supporto del Comune abbiamo trovato un nuovo spazio, accogliente e suggestivo, dove poter continuare a incontrare il nostro pubblico".

Il secondo spettacolo in programma sarà “La luce e il suo turgore“, nuova produzione della compagnia, in scena il 12 luglio. Prenotazioni via WhatsApp al 338 4116671 o su liveticket.it