Torna Solidarte L’asta benefica al Suffragio

FANO

Torna Solidarte l’asta benefica di opere d’arte contemporanea organizzata dal Rotary Club Fano. L’appuntamento è domani alle 17 nella chiesa di Santa Maria del Suffragio. Le somme raccolte saranno messe a disposizione della Caritas diocesana. Sono 41 le opere all’asta e per tutte si partirà da una base di 50 euro. Opere realizzate da 32 artisti, sia giovani che muovono i primi passi nel panorama artistico locale e regionale, sia maestri del territorio e non solo già affermati a livello nazionale e internazionale. Il nucleo principale delle opere selezionate sono quelle degli artisti che hanno partecipato all’estemporanea di pittura che si è svolta a settembre dello scorso all’interno della manifestazione "100 artisti al Pincio". La seconda edizione di Solidarte (la prima ha permesso di consegnare alla Caritas quasi 4mila euro) è stata presentata martedì all’hotel Beaurivage dal presidente del Rotary Club Alessandro Principi, domani svolgerà nel ruolo di battitore, e dal segretario Massimo Bonifazi, l’organizzatore. "Con Solidarte – hanno spiegato i promotori – l’arte sposa la nobile causa della solidarietà". L’obiettivo è coinvolgere il mondo del collezionismo ma anche avvicinare il maggior numero di persone all’arte e alla cultura. Questi gli artisti le cui opere saranno messe all’asta: Claudio Antonioni, Sofia Bezziccheri, Enrico Di Cecco, Alba Dolci, Anna Lucia Fantastico, Valeria Guerra, Chiara Mendicino, Ilenia Muratori, Danilo Paci, Alberto Rossi (Redz), Daniel Sartini, Roberto Sironi, Giovanni Tonelli, Roberta Caronni, Lucia Ferri,, Veronica Chessa, Laura Portavia, Deborah Coli, Samanta Bartolucci, Luca Bisciari, Antonio Fortuna, Enzo Mula, Vito Nucci (Vito), Francesco ‘Ugo’ Uguccioni, Paola Zeppi, Massimo Basagni, Lorenzo Di Cecco, John Betti, Giovanni Pupita, Giuseppe Cardone, Luigi Cioli e Paolo da San Lorenzo. Le opere si possono consultare sul sito del Rotary Club Fano dov’è possibile scaricare il catalogo 2023 in Pdf.

an. mar.