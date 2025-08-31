Torna un’antica tradizione. La pesca "alla tratta" incanta pesaresi e turisti sulla spiaggia della Baia

Ecco l'Europa League

Gianmarco Marchini
Ecco l'Europa League
31 ago 2025
ELISABETTA FERRI
Dopo 50 anni Lorenzo Patrignani torna a fare per una sera l'attività del nonno "Il merito è della Pro Loco, finalmente anche da noi come Fano e a Marotta" .

Gli occhi di Lorenzo Patrignani brillano di emozione sincera: perché dopo 50 anni quest'uomo, che aveva vissuto la pesca alla tratta con suo nonno, è tornato a stendere la rete in acqua a Baia Flaminia conquistando l'attenzione di decine di persone. Molti si sono presentati armati di macchine fotografiche mentre i bambini gridavano entusiasti lungo la battigia nel vedere i pesci che saltavano fuori dalle reti quando gli uomini le hanno tirate a riva. Ma anche quelli che sono rimasti impigliati nella rete sono stati poi ributtati in mare e la dimostrazione di questa tradizionale forma di pesca è finita tra gli applausi e richiesta di bis. In tre hanno steso la rete portandola al largo con un 'moscone' poi però a tirarla verso riva hanno aiutato tutti, anche i turisti che si trovavano lì per caso insieme ai bagnanti "e a qualche pesarese nostalgico come me" sorride Patrignani felice. Davvero un bella idea, col tramonto a suggellare un momento molto suggestivo. "Sono tornato indietro nel tempo: questa rete era ferma da cinquant'anni, dal 1975, quando hanno abolito la pesca a strascico - racconta Patrignani -. Mio padre Solideo, classe 1917, che era il più piccolo dei fratelli, ha vissuto di questo per tanti anni. Abitavano dove adesso sorge la Spa dell'Hotel Flaminio: mio nonno è nato in quella che era una sorta di casa di campagna, nel 1881. Poi si sono trasferiti a Soria. Ma qui la spiaggia fino a metà degli anni '60 non esisteva, siamo stati noi i pionieri aprendo un piccolo chiosco nel 1966, dove adesso c'è il parcheggio: ci lavorava nostra cugina vendendo gelati e caffè, poi dopo cinque anni mio fratello Luciano è tornato dalla Germania ed ha aperto la spiaggia. Io però trent'anni fa ho cambiato strada aprendo una pescheria".

A rendere possibile il sogno di Lorenzo, che da tempo voleva riproporre a Pesaro una tradizione che a Fano e Marotta è molto sentita, è arrivata la nuova Pro Loco cittadina, che il 24 settembre compirà un anno. Presidente è un 40enne lucano trapiantato a Pesaro, Graziano Vaccaro, che ci tiene a far riscoprire ai pesaresi le proprie tradizioni. "L'intento della Pro Loco è quello di rivalutare il patrimonio storico e culturale della città - dice Vaccaro - cercando il coinvolgimento delle menti storiche che possono darci una mano a riportare in auge tanti usi e costumi che hanno caratterizzato Pesaro. Io vengo dalla provincia di Potenza, ma da dodici anni vivo e lavoro qui e voglio restituire qualcosa alla città che mi ha accolto per un senso di gratitudine. Non è un caso che abbiamo costituito l'associazione il giorno della festa del Patrono". Le idee sono tantissime e verranno snocciolate da qui alla fine dell'anno: "A metà settembre ci sarà un altro evento, a ottobre abbiamo in programma un convegno e prima di Natale altre iniziative. Siamo felici di aver coinvolto anche tanti giovani, in contro tendenza con le Pro Loco".

Elisabetta Ferri

