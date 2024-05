Tornano a casa e trovano biscia in cucina

Trovarsi una biscia annidata sotto i mobili della cucina e non sapere come acciuffarla. È successo ieri in una casa nelle campagne di Trasanni, fuoriprogramma conclusosi poi felicemente sia per l’animale sia per i proprietari, grazie all’intervento dei vigili del fuoco urbinati. "Tornando a casa nel pomeriggio - racconta il proprietario Pierluigi Ferraro - sento il cane abbaiare in modo strano, ma non avevo capito che c’era una biscia nelle vicinanze. Appena apro la porta finestra, la vedo entrare velocemente e strisciare verso la cucina. Non sapevamo come fare per farla uscire, non sapendo di preciso dove fosse andata ad annidarsi. Ho chiamato quindi i vigili del fuoco che ringrazio per la loro tempestività e rispetto per l’animale, che dopo aver scovato la biscia vicino allo scarico della lavastoviglie, con attente manovre l’hanno catturata e portata fuori". La biscia, lunga un metro e mezzo, è stata poi liberata nei boschi limitrofi.

Gio. Vol.