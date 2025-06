Tornano gli incontri de “Il Bosco Risonante“. Domani il poeta Gianni D’Elia a Villa Caprile

Da domani torna “Il Bosco Risonante“. L’edizione 2025 si articola in sette incontri fino al 5 settembre (sempre alle ore 18), dislocati in diversi luoghi della provincia di Pesaro e Urbino dove altrettanti alberi secolari diventano teatro di ispirazione e dialogo e si offrono come "compagni di conversazione" a naturalisti, letterati, poeti, musicisti e artisti.

A inaugurare la rassegna, domani (ore 18), nel Giardino segreto di Villa Caprile di Pesaro, sarà il poeta Gianni D’Elia, accompagnato dai flauti etnici di Giuseppe Dal Bianco, in un suggestivo invito a “ritrovare il suono vero e perso”. Introducono Lucia Ferrati (direttrice artistica della rassegna) e il naturalista Fabio Salbitano.

L’ingresso gratuito.