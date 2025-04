Tornano i Concerti Aperitivo a Palazzo Gradari di Pesaro

Nel consueto orario mattutino delle ore 11, torna a Pesaro oggi l’appuntamento di Primavera con la rassegna I Concerti aperitivo a cura della Filarmonica Gioachino Rossini con Comune di Pesaro e l’Amat a Palazzo Gradari, Salone “Antonia Pallerini“.

L’appuntamento è con un originale concerto dell’Ensemble di archi della Filarmonica insieme alla cantante, nonché violinista dell’orchestra, Aloisa Aisemberg, in un programma di musiche sudamericane intitolato Da Pesaro al Sudamerica.

L’America del Sud è una terra unica, caratterizzata dalla commistione di tante razze, con le più disparate espressioni di pensiero: una terra che incanta attraverso le potenti immagini di una natura rigogliosa, i mille sapori e le variegate espressioni culturali.

Il programma proposto intende offrire un viaggio tra i grandi compositori sudamericani, alternando brani arrangiati per soli archi a composizioni in cui si aggiunge il canto per dare voce alla struggente melodia argentina.

Il programma prevede brani di Ginastera, Guastavino, importanti esponenti della musica cameristica argentina, arrangiati da Juan Lucas Aisemberg, esperto musicista e fratello della cantante, o Alfonsina y el mar di Ramirez, insieme a tanghi ben conosciuti come il Tango por una cabeza e Volver di Carlos Gardel o ai famosi Oblivion e Milonga del angel o Muerte del Angel di Astor Piazzolla e altri brani della tradizione argentina.

Biglietti 10 euro al Teatro Rossini o Sperimentale o oggi stesso.