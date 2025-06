Tornano i Concerti di Xanitalia. Mimì Caruso e Lorenzo Fragola, si sogna con la musica leggera

Presentata a Palazzo Perticari l’edizione 2025 de I Concerti Xanitalia, curati dall’Orchestra Sinfonica Rossini in collaborazione con il comune di Pesaro e sostenuti e ideati dal patron di Xanitalia, Franco Signoretti. "Due sono le parole chiave dell’iniziativa – esordisce Saul Salucci, presidente dell’OSR – qualità e fruibilità da parte di cittadinanza e turisti. Concerti d’estate all’aperto, nella tradizionale cornice di Piazza del Popolo con accesso libero, di facile ascolto per tutti". Anche quest’anno due saranno gli eventi, lunedì 7 luglio e lunedì 14 alle 21.15, in un felice connubio tra la musica leggera d’autore e la maestria dell’Orchestra Sinfonica Rossini. Il primo appuntamento vedrà protagonista la giovanissima Mimì Caruso, nata in Mali nel 2007 ed adottata ad otto mesi da una famiglia di Monza. E’ la vincitrice dell’edizione 2024 di X Factor.

"Una voce straordinaria che abbiamo voluto a tutti i costi – ha detto Salucci – che per la prima volta si esibirà con un’orchestra sinfonica come la Rossini e per la quale sono stati costruiti arrangiamenti ad hoc, curati dal direttore d’orchestra Daniele Rossi". Mimì reinterpreta cover come La guerra di Piero, Fiori rosa fiori di pesco, L’emozione non ha voce e Piazza Grande. Inoltre riproporrà due delle esibizioni più acclamate durante la stagione televisiva: Mi sei scoppiato dentro al cuore e Dove si va.

Il secondo concerto porterà sul palco il cantautore Lorenzo Fragola, anch’egli vincitore di una passata edizione di X Factor, un artista ormai maturo che ha avuto grande successo: con la canzone Siamo uguali ha 42 milioni di visualizzazioni su youtube mentre con D’improvviso ha raggiunto 36 milioni di visualizzazioni. La sensibilità della sua voce e della sua personalità caratterizzerà la serata intitolata D’improvviso un canto. Sul podio il direttore e arrangiatore Roberto Molinelli che darà veste sinfonica ai successi di Fragola. In programma, oltre alle sue canzoni, cover sia internazionali che italiane come Il mio canto libero di Lucio Battisti e Il cielo in una stanza di Gino Paoli. "Si tratta di occasioni uniche – ha commentato Daniele Vimini, assessore alla Cultura del Comune di Pesaro – che proponendo grandi nomi della musica pop si caratterizzano come elementi qualificanti di questa estate".

"Ringrazio l’Orchestra Sinfonica Rossini – ha concluso Franco Signoretti – per la vicinanza che ci accomuna ormai da lungo tempo perché l’impegno economico è nulla rispetto alla professionalità che riesce ad esprimere questa meravigliosa orchestra. Gli appuntamenti estivi sono ormai una consuetudine per il pubblico che ci segue da tanti anni che ci dà lo stimolo per fare sempre meglio in futuro".

Maria Rita Tonti