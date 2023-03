Tornano i corsi di ceramica per rilanciare il turismo

Un territorio bello come la ceramica e quindi da promuovere insieme. Partiranno da maggio e proseguiranno fino ad agosto, ad Urbania, i corsi per conoscere l’arte dei ceramisti durantini. Il progetto è nato dal Comune assieme all’associazione “Amici della Ceramica“ e Casteldurante viaggi e turismo. "Stiamo promuovendo quello che era nel 500 la maiolica di Urbania. C’è una ripartenza ed una voglia da parte dei ceramisti e dell’associazione di dare nuovo impulso a questa tradizione. Una ceramica, la nostra, famosa in tutto il mondo e presente nei più importanti musei mondiali; dal Metropolitan di New York a San Pietroburgo, al Louvre", spiega il sindaco Marco Ciccolini. Preservare e diffondere un’arte e far conoscere il territorio, questo è l’obiettivo. "Il turista è sempre più alla ricerca di esperienze autentiche e originali. I corsi di ceramica, realizzati dall’associazione “Amici della Ceramica“, sono perfetti per far conoscere la nostra storia e le tradizioni, sono adatti a tutti quelli che vogliono sperimentare questa antica arte e portarsi a casa un souvenir, in ceramica, realizzato da loro – prosegue l’assessore al turismo, Nadia Bocconcelli –. Lavorare in sinergia con Casteldurante viaggi e turismo ci permetterà di aumentare l’attrattività della proposta turistica e culturale, andare oltre i confini nazionali, fornendo al visitatore un pacchetto completo di esperienze che può vivere nel territorio, soggiornando nelle accoglienti strutture presenti in città". Ruolo centrale in questo progetto è l’associazione “Amici della Ceramica“ il cui presidente Dante Marchi spiega: "L’inserimento nel circuito promozionale e ricettivo, dei corsi estivi di Urbania sulla ceramica, è importante perché rafforza il tessuto produttivo locale, amplia e stimola l’interesse verso il nostro territorio. L’associazione vanta, in questo settore, una tradizione solida con maestri preparati ed appassionati". Partner dell’iniziativa Casteldurante viaggi e turismo di Federico Scaramucci che si dice soddisfatto per "aver avviato una collaborazione per la promozione e la valorizzazione di questa antica tradizione. Lavoriamo sull’arrivo di turisti e gestiremo l’accoglienza e l’ospitalità di chi verrà a Urbania. Promuoveremo i corsi organizzando press tour con giornalisti, partecipando a fiere e con proposte a agenzie e tour operator internazionali". Info su www.amicidellaceramica.it Francesco Pierucci