Tornano i trattori. Oggi altro corteo in notturna

Tornano oggi a protestare gli agricoltori della nostra provincia. Dopo le manifestazioni delle scorse settimane, questa sera, a partire dalle 20, si terrà un nuovo corteo in notturna che attraverserà tutta la città. Si torna in piazza, come hanno spiegato più volte i rappresentanti del comitato "Orgoglio Agricolo" perché nonostante le richieste avanzate dagli agricoltori durante la protesta per avere prezzi del grano più equi, importazioni dall’estero controllate e tutela del made in Italy, al momento non ci sono state risposte.

"Faccio sempre un semplice esempio che aiuta a far capire quale è la situazione che stiamo vivendo – ha detto il portavoce del comitato Gabriele Rossi –. Negli anni ‘50, vendendo un prodotto al consumatore, circa il 35-40% del ricavo andava all’agricoltore. Oggi siamo scesi sotto il 10%. E dall’altra parte i costi di gestione aumentano. Non è più possibile andare avanti in questo modo".

Oggi, quindi, si torna a marciare con i trattori: "Dalla mattinata – dice Rossi – gli agricoltori inizieranno a radunarsi al presidio che abbiamo spostato alla rotatoria di Chiusa di Ginestreto, di fronte ai capannoni della ex Berloni". In serata poi l’inizio del corteo: "Alle 20 partiremo dal presidio per percorrere la Montelabbatese – aggiunge – e raggiungere la rotatoria di via Giolitti. Da lì proseguiremo il percorso che avevamo già fatto per il corteo in notturna delle scorse settimane, passando anche in centro e zona mare".

Domani due nuovi appuntamenti: "Alle 10 ci riuniremo in assemblea – spiega Rossi – e qui ci raggiungeranno anche i colleghi della Romagna, che si uniranno alla nostra manifestazione. Dopo pranzo partiremo con i trattori in corteo verso Gradara (passando per Borgo Santa Maria e Tavullia), Gabicce Mare e raggiungere l’ingresso del casello dell’autostrada di Cattolica. Lì sosteremo con i nostri mezzi per circa un’oretta, per tornare poi al presidio pesarese".

Alice Muri