Tornano i ‘Weekend gastronomici’ e festeggiano quarant’anni

Confcommercio Marche Nord celebra il 40° compleanno dei Weekend gastronomici della provincia. Si parte il 16 settembre per finire domenica 3 dicembre al fine di promuovere la cucina dei borghi dell’entroterra coinvolgendo 48 ristoranti, distribuiti in 29 località. L’edizione autunnale è stata presentata nella sede di Pesaro alla presenza dei vertici dell’associazione, partner ed amministratori. "Un appuntamento importante per la nostra associazione – ha esordito il presidente Angelo Serra – che ha saputo creare, 40 anni fa, un evento divenuto il più longevo tra le manifestazioni eno-gastronomiche della regione. Per questo successo vogliamo ringraziare i partner che ci hanno accompagnato: Camera di Commercio, RivieraBanca, Hera Comm, Enti Bilaterali Turismo e Commercio e, da quest’anno, Enit e Consorzio Prosciutto di Carpegna Dop". Ha proseguito il direttore generale Amerigo Varotti: "Un anno particolare per la ristorazione, pieno di aspettative che sono state in parte disattese per il calo delle presenze turistiche e altri motivi. Questa iniziativa è sempre importante per il settore: il successo è nato dalla chiarezza e rispetto dei consumatori: nelle guide sono elencati, per ogni giornata ed ogni ristorante, il menu, il tipo delle bevande, il prezzo e l’esclusione di ogni costo di servizio e l’obbligo di proporre i vini della nostra provincia". Tra i partner la Camera di Commercio con il presidente Gino Sabatini: "Con entusiasmo sosteniamo questa iniziativa. I complimenti vanno a Confcommercio per averla ideata e per l’impegno che mette in ogni edizione. I Weekend gastronomici rappresentano un’importante occasione per destagionalizzare il turismo, promuovere i borghi e le eccellenze enogastronomiche, incentivare l’afflusso di visitatori nelle aree interne". Quindi il presidente di RivieraBanca Fausto Caldari ha detto: "I Weekend Gastronomici da 40 anni ci guidano alla riscoperta dei sapori e delle tradizioni del nostro entroterra e ci fanno apprezzare ancora di più i prodotti tipici del territorio". Sul valore dell’evento il presidente dell’associazione Ristoratori Mario Di Remigio ha aggiunto: "Negli ultimi anni il settore non gode di grande salute. Per tanti motivi si è sofferto molto e alcune difficoltà persistono. Questa iniziativa porta una numerosa clientela nei ristoranti per la validità della proposta: menù di qualità a prezzi promozionali". Alla presentazione sono intervenuti l’assessore del Comune di Pesaro Francesca Frenquellucci, il collega di Fano Etienn Lucarelli, il vicesindaco di Colli al Metauro Annachiara Mascarucci, il presidente dell’Ente bilaterale del Turismo Domenico Montillo.

Dunque il via sabato 16 settembre con due ristoranti: Birra al Pozzo di Acqualagna e Maria di Mondavio.

Luigi Diotalevi