"Tornano jeans e pvc E ho già visto i sandali piumati"

Mi sto ricordando una cosa: a primavera tornano sempre dei trend che sono tutt’altro che inaspettati. No, non sto parlando né di allergie, né di asparagi e vitalbe e nemmeno dei “lischeri“ che sabato ho comprato al mercato. Mi sto riferendo a dei tessuti e materiali che puntali come funghi, primaverili come i prugnoli ad esempio, tornano in collezione. Mediamente lo fanno assieme manco fossero i gatti siamesi di Lilli e il Vagabondo e appaiono ogni 4-5 anni.

Il denim, ovvero il jeans, e il pvc. Dove li troviamo? Prevalentemente su borse e borsoni poi è vero che il denim sfocia pure nel vestiario. E se nel primo caso prevalente nel guardaroba femminile nel vestiario anche in quello maschile. Quest’anno a maggior ragione che i primi Duemila sono un po’ la cifra.

Il pvc un paio di settimane fa l’ho visto durante una presentazione di alcune collezioni dal vivo come corpo di borse simil Baguette ma anche e sopratutto in sandali piumati. Entrambi alta moda. Beh godetevi questi due materiali che sono sicuro vi sbloccheranno anche bellissimi ricordi, ormai sopiti.

Invece venendo al libro, domenica ho letto un thriller, più che giallo, che mi ha rapito. La storia è tanto forte, troppo, però scritta molto bene. E in effetti con la svedese Camilla Läckberg non si sbaglia. “Il gioco della notte“, questo è il titolo, più che un romanzo è un racconto lungo uscito nel 2021 e pubblicato in Italia da Einaudi: l’autrice fa un sottile ma non celato, sofisticato invece sì, lavoro sui ricordi brutti e le negazioni di felicità vissute che poi portano ad un tragico finale.

Ma parliamo dei profumi e anche qui perché non lavorare sul ricordo (felice). E niente quando ho bisogno di leggerezza e solarità penso sempre al mio amato cedro calabro accordato con un punta leggera di vaniglia. E l’estate si nebulizza.

