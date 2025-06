Tornano le ’Buonenotti’ nel Paese delle pesche

Da oggi al 18 luglio tornano "Le Buonenotti", i piccoli notturni che animano l’estate del "Paese delle Pesche". Sono quattro gli appuntamenti in calendario per questa 10^ edizione che, tra pianura e collina, accompagneranno il pubblico alla 79^ Sagra delle Pesche, in programma dal 24 al 27 luglio. Si partirà stasera (ore 21.15) con il cinema. A Osteria Nuova infatti, nel campo di Ca’ Lombardi, verrà proiettato il film dal titolo "Miracolo a Le Havre" (2011), del regista finlandese Aki Kaurismäki. La proiezione, a cura dell’Associazione Cinema d’Essai, sarà preceduta da un’introduzione della docente di cinema Marcella Leonardi.

Venerdì 4 luglio si passerà alle altre colline della vallata. Lungo la strada che da Apsella conduce al castello di Farneto c’è un campo con una vecchia croce di ferro piantata a una macina da grano: un luogo antico, dove i contadini andavano a pregare per la buona riuscita dei raccolti. La memoria di Dante Simoncelli, che da bambino abitava in un casolare della zona, ci riporterà all’estate del 1944 e ai giorni del passaggio del fronte. "La morte volava sul tetto di casa – Un ragazzo nella bufera della Linea Gotica" è il titolo del suo libro, pubblicato grazie al contributo della Società Operaia Mons Abbatis. Suggestioni musicali offerte dalla fisarmonica di Giacomo Rotatori.

Terzo appuntamento venerdì 11 luglio, sul sagrato dell’Abbazia di San Tommaso in Foglia. L’appuntamento avrà come ospiti l’artista riminese Mauro Masi e le musiciste del trio Ban Ensemble, costituito da Cristina Flenghi (flauto), Angela Benelli (violino) ed Elisabetta Rossi (arpa). Venerdì 18 luglio si tornerà a Farneto per la serata conclusiva. Questa volta l’appuntamento è all’interno della chiesa di San Martino, dove Davide Omiccioli darà voce all’organo Luigi Giudici (1899), un grazioso strumento voluto da un parroco musicista del luogo. Il suono dell’organo si fonderà anche con la tromba di Francesco Marconi. Al termine di ogni appuntamento sarà data la buonanotte con la tradizionale "limonata montelabbatese" (bevanda a base di vino e Pesche di Montelabbate).

l. d.