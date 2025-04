Torneo "Città di Pesaro": il Vismara Calcio celebra il calcio giovanile il 25 Aprile

Per il 25 Aprile, il Vismara Calcio organizza il torneo "Città di Pesaro", appuntamento fisso primaverile nel movimento calcistico-giovanile pesarese, giunto alla 17ª edizione e che si disputerà come di consueto nell’impianto sportivo comunale di via Liri nel quartiere Vismara. Quest’anno sarà riservato alla Categoria Pulcini 2014 e vedrà la partecipazione dei ragazzi dei più importanti settori giovanili della nostra provincia e della vicina Romagna, quali: Accademia Rimini Calcio; K - Sport Montecchio Gallo; Stella Rimini; Real Metauro; Misano Adriatico; Femignanese (2 squadre).

"Anche quest’anno abbiamo avuto subito un bel riscontro dai vari settori giovanili, e sicuramente di pubblico partecipante come in tutte le precedenti edizioni – afferma il responsabile del settore giovanile Luca Dominici – e ciò da un forte entusiasmo a tutto lo staff organizzativo. L’avvenimento ludico è stato inserito nella giornata del 25 Aprile per dare la possibilità di coinvolgere oltre ai giovani protagonisti, anche i loro genitori, nonché come sempre molti appassionati di calcio a livello giovanile, attratti dall’entusiasmo con cui i ragazzi riescono ad abbinare l’attività sportiva con il sano divertimento, nel giocare una partita di calcio".

l. d.