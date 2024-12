Torneo di scacchi degli “Amici del Cuore“. Per tutti gioco, strategia e prevenzione

Un torneo di scacchi che fa bene alla mente ma anche al cuore: si terrà sabato dalle ore 15 nel salone Raffaello dell’omonimo Collegio una competizione amatoriale di scacchi organizzata per beneficenza dall’associazione “Amici del Cuore“ assieme a ASD Dynamo.

"Ci teniamo – spiega Giuliano Gheller – a far conoscere l’associazione che non è rivolta solo ai cardiopatici, ma aperta a tutti. Aspettiamo grandi e piccoli per un pomeriggio all’insegna dell’antico gioco di strategia, con ricchi premi ai primi tre classificati".

È necessaria la preiscrizione al numero 340 7889673

o alla e-mail giuseppegori@libero.it.

g. v.