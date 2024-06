Torneo in ricordo di Gianluca Giunta. E la mamma gli dedica una poesia

Dopodomani, ad un anno esatto dalla sua scomparsa, il Tennis Club Baratoff ha deciso di ricordare Gianluca Giunta, per un breve periodo anche presidente del sodalizio pesarese, prima che la malattia prendesse il sopravvento e se lo portasse via a soli 58 anni. "I suoi amici di sempre scenderanno in campo per ricordarlo – dice il presidente del circolo, Ronni Murrone –. Col sorriso, come lui avrebbe voluto, perché Gianluca era sempre sorridente". Sua madre, Agnese Mancini, gli ha dedicato una poesia per l’occasione dal titolo "L’attesa".

/ Il borsone semiaperto nell’angolo della stanza/ Le racchette "dimenticate" sul mobile, lì accanto./ Le coppe e i trofei a testimoniare sudate vittorie./ Ovunque, le foto sorridenti di giorni felici./ Gli accappatoi flosci in attesa./ Il fresco del dopobarba che sa ancora di muschio./ Le valigie avvolte nel cellofan./ Tutto è fermo, sospeso, in attesa./ Un’attesa senza pausa, senza respiro,/ tagliente come lama acuminata./ In questo silenzio spettrale/ ti cerco, cerco il tuo viso, il tuo sorriso, l’immagine di te/ che mi arriva sfocata/ scompare, riappare./ Fuggo all’aperto, respiro il cielo/ mentre il cuore accelera i battiti./ E piango in silenzio/ perché lo strazio interiore/ non sia avvertito/ più del volo lontano/ di un uccello solitario. La mamma